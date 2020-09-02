Ангела Меркель выступила в защиту газопровода "Северный поток - 2"
Канцлер Германии Ангела Меркель подтвердила решимость немецких властей завершить строительство газопровода "Северный поток — 2". Соответствующее заявление она сделала во вторник, 1 сентября, в городе Штральзунд в земле Мекленбург — Передняя Померания во время посещения своего избирательного округа на северо-востоке Германии, от которого она с 1990 года избирается в бундестаг.
Кем оказалась женщина, избившая девочку в лифте Красноярска
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Тайну перевала Дятлова раскрыли Discovery: "На редкость ужасно"
Не успели оклематься от трагедии, а Ефремов сотворил им еще одну