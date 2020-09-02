Ангела Меркель выступила в защиту газопровода "Северный поток - 2"

Таким образом Меркель отреагировала на угрозу трех сенаторов из США ввести американские экономические санкции против таких предприятий в Мекленбурге — Передней Померании, как порт Мукран, в том случае, если они будут оказывать содействие в строительстве "Северного потока — 2". "Мы считаем эти экстерриториальные санкции, действие которых выходит за пределы территории США, неправомерными", — заявила Меркель.

Меркель впервые посетила свой избирательный округ с начала пандемии коронавируса. Она провела встречи с представителями медицинских и образовательных учреждений и заявила, что дальнейшее течение пандемии вызывает необходимость в "расстановке приоритетов". "Экономика должна продолжать работать, насколько это возможно", — подчеркнула она. Строящийся "Северный поток — 2" становится важным фактором для экономики Мекленбурга — Передней Померании, отмечает агентство dpa.