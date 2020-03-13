Андрей Кураев призвал временно воздержаться от массовых богослужений и целования рук

"В Чаше, конечно, Кровь Христова, но это не гарантирует Чашу от попадания туда еще и чего-то другого", — написал Андрей Кураев в своем "вирусном послании", обратив внимание верующих на то, что сейчас не время для проявления слепого бесстрашия и веры в чудеса. В частности, Кураев считает, что стоит запретить целование рук священников, и что "нет греха в том, чтобы исполнить рекомендации гражданских и санитарных властей и на время воздержаться от посещения многолюдных служб".ъ

Полностью его обращение выглядит так.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!