Американский студент получил в России девять лет за сопротивление полицейским

Головинский суд Москвы приговорил американского студента Тревора Рида к девяти годам колонии общего режима. По данным следствия, летом прошлого года он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, оказал сопротивление полицейским при задержании, сообщает BBC.

28-летний гражданин США Тревор Рид признан виновным в применении к полицейским насилия, опасного для жизни и здоровья (часть 2 статьи 318 УК). Максимальное наказание по этой статье составляет десять лет лишения свободы.

По версии следствия, 16 августа прошлого года в полицию поступило сообщение, что возле дома на севере Москвы мужчина ругается с двумя женщинами.

Прибывшие на место полицейские попытались успокоить мужчину, но тот проявил агрессию и оказал им сопротивление, следует из фабулы уголовного дела.

Тогда полицейские, применив силу, посадили задержанного в служебную машину и доставили в ОВД по Левобережному району Москвы. По пути в отдел задержанный напал на водителя, порвав ему форму, а также ударил его напарника, создав на дороге аварийную ситуацию, утверждают следователи.

Уже в отделе выяснил, что задержанный — уроженец Техаса Тревор Рид. На следующий день после задержания суд его арестовал.

Сам Рид в суде заявил, что не признает свою вину. По его словам, он не помнит произошедшего, так как был пьян. Прокурор запрашивал дня него девять лет и восемь месяцев колонии.