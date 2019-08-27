Американский сенатор Рон Джонсон утверждает, что ему отказали в визе в Россию

В посольстве России в США сообщили, что Джонсон не обращался в диппредставительство за визой и не информировал о своих планах посетить РФ.

Как сообщили в пресс-службе сенатора, он инициировал и "поддерживал ряд законодательных актов, направленных на то, чтобы привлечь Россию к ответственности за агрессию на Украине и преследование диссидентов". В частности, он выступает за введение санкций против Москвы в связи с произошедшим 25 ноября прошлого года инцидентом в Керченском проливе, а также строительством трубопровода "Северный поток — 2". Законодатель поддержал предложение о переименовании части улицы непосредственно перед территорией посольства России в Вашингтоне в честь Бориса Немцова.

В 2017 году Джонсон уже планировал посетить Россию в составе делегации Конгресса США, но отменил свою поездку после того, как его коллеге, демократу Джин Шахин было отказано в визе. Политики собирались провести встречи с российскими должностными лицами и представителями гражданского общества.

Россия не публикует перечень лиц, которые внесены в черные списки, введенные в ответ на американские санкционные списки. Ранее в российской визе было отказано, в частности, бывшему послу США в России Майклу Макфолу и экс-помощнику госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд.