Американский профессор: президент Трамп — поразительный человек

Хорошо наблюдать политику со стороны. Президент Трамп отстаёт от Джо Байдена совершенно безнадёжно - конечно, шанс у него есть (538 дают ему 13% - в 2016 перед выборами они давали 35%), но такое отставание ни один кандидат не отыгрывал за последние 100 лет (а до этого не было опросов и никто не знает, был ли хоть раз такой случай). За Байдена сегодня собираются голосовать, в среднем по множеству опросов, 52% избирателей - в последние 25 лет такого случая (за кандидата хочет перед выборами проголосовать больше 50% избирателей) вообще не было! Если 100% неопределившихся сегодня проголосуют за Трампа, он проиграет... Но я не об этом!

Всё-таки президент Трамп - поразительный человек. Вот это любовь к жизни, вот это способность биться до конца! Мы его увидели в пародии тридцать пять лет назад - помните, во втором "Назад в будущем"? - а он и сегодня движется как заведенный. На прошлой неделе он болел коронавирусом - серьёзно, судя по тому, что ему вливали серьёзные лекарства и по внешности было заметно, что он болен. А сегодня он мечется по штатам и городам, выступая перед избирателями, не выпускает из рук Твиттера, успевает вступить в словесные перепалки с кем угодно. Меня всегда смешили сравнения его с Черчиллем - в нём нет ничего от величия, от вечных ценностей, от самоиронии, от литературного дара - но вот это вот "никогда не сдавайся" у него реально выходит.