25.07.2019, 20:01

Американский Атлантический совет признан в России нежелательной организацией

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Интерфакс
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Американский Атлантический совет признан в России нежелательной организацией
Foto: Scanpix/Reuters

Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность американской неправительственной организации Атлантический совет (Atlantic Council of the United States).

По данным Генпрокуратуры, ее деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации.

Согласно открытым источникам, Атлантический совет является аналитическим центром, основанным в 1961 году при Организации Североатлантического договора (НАТО).

Организация является форумом для политических, деловых и интеллектуальных международных лидеров. Совет управляет десятью региональными центрами и функциональными программами, связанными с международной безопасностью и глобальной экономикой. Штаб-квартира располагается в Вашингтоне, округ Колумбия.

Председателем организации до 2018 года являлся посол США в России Джон Хантсман.

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