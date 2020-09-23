Алексея Навального выписали из стационара клиники ”Шарите"

”Состояние пациента улучшилось настолько, что он был выписан из стационара. Алексей Навальный лечился в „Шарите” 32 дня, из них 24 дня он находился в реанимации. Исходя из текущего состояния пациента, лечащие врачи считают, что его полное выздоровление возможно. Однако еще слишком рано оценивать потенциальные долгосрочные последствия его тяжелого отравления”, — говорится в заявлении на сайте клиники.

20 августа Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Политик впал в кому и был экстренно госпитализирован в Омске. Спустя два дня его эвакуировали в Берлин. 2 сентября правительство Германии заявило, что Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы ”Новичок”. 7 сентября врачи вывели политика из медицинской комы.