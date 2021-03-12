12.03.2021, 13:44

Алексея Навального увезли из СИЗО во Владимирской области

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Алексея Навального увезли из СИЗО во Владимирской области
Kirill KUDRYAVTSEV / AFP

Алексея Навального увезли из СИЗО-3 в Кольчугино Владимирской области, сообщается в твиттере политика со ссылкой на его адвокатов, передает "Дождь".

”Адвокаты Алексея сегодня с начала рабочего дня находились в СИЗО-3 Кольчугино. Под разными предлогами их не допускали к Алексею (то праздник придумали, то кому-то плохо стало, видимо, после празднования). Только в 14:00 им сообщили, что Алексей убыл. Куда — отвечать отказались”, — говорится в твиттере Навального.

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