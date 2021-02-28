Алексея Навального привезли в исправительную колонию в Покрове

Российский оппозиционер Алексей Навальный доставлен в исправительную колонию в Покрове Владимирской области. "У нас есть стопроцентная информация, что Навальный прибыл во Владимирскую область для отбытия наказания. Первое время он будет находиться на карантине, потом его переведут в отряд", — заявил в воскресенье, 28 февраля, в интервью "Интерфаксу" ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Тем самым он подтвердил информацию, ранее опубликованную ярославским новостным порталом "Ярновости" со ссылкой на источник в Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН), а также ТАСС со ссылкой на собственный источник. В этой колонии находился осужденный по "московскому делу" Константин Котов. Официально ФСИН до сих пор не сообщила, где находится оппозиционер.

Глава ФСИН заявил об отсутствии угрозы Навальному в колонии

Ранее глава ФСИН Александр Калашников заверил в отсутствии угрозы безопасности и здоровью Навального во время отбывания наказания. "Он будет содержаться в условиях абсолютно нормальных. Режим, надзор и контроль будет обеспечен ему на сто процентов. Навальный, если пожелает, будет привлечён к производственной деятельности", — указал он.

Как отмечает "Интерфакс", ИК-2 в Покрове имеет лимит наполнения в 794 места, в ней 10 отрядов обычных условий содержания, один — облегченных условий содержания и один — строгих условий содержания. В колонии работает учебно-консультационный пункт, есть православный храм и молитвенная комната для мусульман.

Дело Алексея Навального

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Алексею Навальному условный срок по делу "Ив Роше" реальным. Оппозиционер был признан виновным в нарушении обязательств условно осужденного. Мосгорсуд признал приговор законным. С учетом срока, проведенного в СИЗО и под домашним арестом, политик отбудет в колонии два с половиной года.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в середине февраля потребовал от российских властей освободить Навального. Россия проигнорировала требование ЕСПЧ.

Акции в поддержку Навального и санкции ЕС