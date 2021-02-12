Алексея Навального доставили в суд. Меры безопасности усилены

Как передает корреспондент ТАСС, Навального привезли на автозаке из СИЗО "Матросская тишина". Начало суда он будет дожидаться в конвойном помещении. Заседание начнется в 10:00 по мск.

Возле суда усилены меры безопасности на случай возможных несанкционированных акций.

Навальный обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 128.1 УК РФ ("Клевета"). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде штрафа либо обязательных работ. По версии следствия, 2 июня прошлого года Навальный в своем Telegram-канале и на странице в Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Великой Отечественной войны Игнат Артеменко выражал свою позицию в поддержку изменений в Конституцию РФ. Под этим роликом Навальный написал комментарии, по версии обвинения, "носящие заведомо ложный характер, порочащие честь и достоинство ветерана, подрывающие его репутацию". Вину он не признает.

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