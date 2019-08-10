Алексей Венедиктов рассказал о плохом состоянии Михаила Горбачева

По его словам, последние полгода бывший глава государства провел в больнице.

”Последние два года — очень плохо”, — заявил Венедиктов.

Он добавил, что Горбачев в твердом уме, но с трудом передвигается из-за заболеваний.

Ранее сообщалось, что Горбачев госпитализирован.