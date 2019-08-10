10.08.2019, 07:37

Алексей Венедиктов рассказал о плохом состоянии Михаила Горбачева

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Gazeta.ru
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Алексей Венедиктов рассказал о плохом состоянии Михаила Горбачева
Former Soviet President Mikhail Gorbachev attends the Victory Day parade at Red Square in MoscowREUTERS, MAXIM SHEMETOV

Российский журналист Алексей Венедиктов рассказал о самочувствии экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он сказал в эфире телеканала ”Наш”.

По его словам, последние полгода бывший глава государства провел в больнице.

”Последние два года — очень плохо”, — заявил Венедиктов.

Он добавил, что Горбачев в твердом уме, но с трудом передвигается из-за заболеваний.

Ранее сообщалось, что Горбачев госпитализирован.

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