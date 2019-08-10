Алексей Венедиктов рассказал о плохом состоянии Михаила Горбачева

Российский журналист Алексей Венедиктов рассказал о самочувствии экс-президента СССР Михаила Горбачева. Об этом он сказал в эфире телеканала ”Наш”.
По его словам, последние полгода бывший глава государства провел в больнице.
”Последние два года — очень плохо”, — заявил Венедиктов.
Он добавил, что Горбачев в твердом уме, но с трудом передвигается из-за заболеваний.
Ранее сообщалось, что Горбачев госпитализирован.
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