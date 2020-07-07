Алексей Венедиктов: "Путин понимает, что его легитимность не в Конституции, не в выборах или в друзьях-олигархах"

Венедиктов подчеркнул значимость победу во Второй мировой войне. "Мы — постоянные члены Совета Безопасности благдаря победе в Великой Отечественной войне. Путин понимает, что его легитимность не в выборах, не в референдуме, не в конституции или в собственных друзьях-олигархах. Она в том, что он — наследник победы. Если вы будете понимать, что вы — царь благодаря этому креслу, то вы будете его постоянно золотить. Это — не случайная история".

"Не даром он все чаще стал употреблять слово "союзники". Не даром от предложил собраться лидерам пяти держав-победительниц. Там не будет Германии с ее экономикой, не будет Японии и Индии. Я уже говорил, что его мечта — чтобы мир вернулся к Ялтинско-постдамскомской [системе отношений] — вот оно, он это делает" - отмечает журналист.

Кроме того, Венедиктов обвинил Путина в том, что тот "застрял" в прошлом.

"Он думает о будущем как о производном от прошлого. И это очень важно для него. Он поехал во Ржев, несмотря на то, что все ему не советовали — пандемия еще там, в Тверской области — потому что это теперь — его личное, его трон. Победа 45-го года — это его право, его легитимность, его база".

"У нас все-таки страна атеистов, хоть и строятся храмы — слово "святой" у нас все-таки больше относится к победе, чем к любому храму. Поэтому он и вызывает этим эмоции. Цинично попадает в эту высокоэмоциональную составляющую. Дело не в том, что человек не думает "мы — народ-победитель", в таких терминах. Мало кто думает, пока ему не говорят. Но есть деды, есть память в семье. Он попадает в это. Это — его политический выбор. Рассчетливый, но он не противоречит тому, что Путин думает на самом деле".