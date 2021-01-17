”Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь”. Юлия Навальная прокомментировала задержание мужа(28)
Юлия Навальная прокомментировала задержание своего мужа Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
Юлия Навальная прокомментировала задержание своего мужа Алексея Навального. Об этом сообщает корреспондент Дождя.
”Я благодарна вам всем, что вы приехали даже в другой аэропорт. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все, все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку”, — сказала Навальная перед тем, как уехать из аэропорта ”Шереметьево”.
Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в ”Шереметьево”, когда он возвращался из Германии в Россию. Управление ФСИН по Москве объяснило задержание тем, что с 29 декабря Навальный находился в розыске ”за многократные нарушения испытательного срока”.
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