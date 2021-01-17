”Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь”. Юлия Навальная прокомментировала задержание мужа





”Я благодарна вам всем, что вы приехали даже в другой аэропорт. Они настолько боятся Алексея, что парализовали практически все, все полеты сегодня вечером в Москве, подвели столько людей просто из-за человека, который прилетел на свою родину обратно. И самое главное, что Алексей сегодня сказал, что не боится. И я тоже не боюсь. И вас всех призываю не бояться. Спасибо вам всем большое за поддержку”, — сказала Навальная перед тем, как уехать из аэропорта ”Шереметьево”.

Алексея Навального задержали 17 января на паспортном контроле в ”Шереметьево”, когда он возвращался из Германии в Россию. Управление ФСИН по Москве объяснило задержание тем, что с 29 декабря Навальный находился в розыске ”за многократные нарушения испытательного срока”.

RusDelfi вел LIVE-трансляцию возвращения российского оппозиционного политика в Москву.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.