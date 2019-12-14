Алексей Пушков предсказал "мрачный сценарий" для Европы

По его мнению, проведение тестов может стать черной датой для Европы, если за этим последует размещение американских ракет на континенте.

"Оно (размещение ракет. — Прим. ред.) вернет Европу к ядерной конфронтации времен холодной войны. Мрачный сценарий", — заявил Пушков.

МИД РФ отреагировал на испытание Соединенными Штатами ракеты, ранее запрещенной ДРСМД, отметив, что этот факт тревожит ведомство.

По словам директора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями (ДНКВ) Владимира Ермакова, США провели тесты спустя несколько месяцев после выхода из Договора о РСМД. Это показывает, что разработка велась давно.

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.