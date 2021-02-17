Алексей Навальный: я не в тюрьме, а в космическом путешествии

"Привет, это Навальный.

Хочу сказать, что у меня все хорошо, ведь у меня есть самое важное, в чем нуждается человек в моей ситуации, — ваша поддержка. Поверьте, я ее чувствую.

К сожалению, я не могу комментировать новости и события — я их просто не знаю, поэтому решил, что буду писать сюда какие-то факты о своей жизни.

Сегодня расскажу о том, тяжело ли мне — это частый вопрос. Не-а, не тяжело. Тюрьма, как известно, в голове. И если хорошенько подумать, то становится ясно, что я не в тюрьме, а в космическом путешествии.

Судите сами. У меня простая, спартанского вида каюта — железная кровать, стол и тумбочка. На космическом корабле не до роскоши. Дверь в каюте открывается только из командного центра. Ко мне заходят люди в униформе, они говорят только несколько шаблонных фраз, на их груди горит огонек включенной видеокамеры — это андроиды. Я не готовлю еду — мне ее доставляет прямо в каюту автоматическая тележка. Мои тарелки и ложки сделаны из блестящего металла.

Совершенно как в кино о космосе, со мной общается командный центр корабля. То есть буквально голос из стены через интерком говорит: три-ноль-два, готовьтесь к санитарной обработке. А я отвечаю: ага, окей, через 10 минут. Чай только допью.

Поэтому, конечно, в этот момент я понимаю, что я в космическом путешествии, летящий к прекрасному новому миру.

Мог ли я, фанат книг и фильмов о космосе, отказаться от такого полета, пусть даже он продлится три года? Очевидно, нет. Да, космические путешествия опасны. Можно прилететь, а там ничего нет. Полет может оказаться гораздо более долгим из-за навигационной ошибки. Случайный астероид может уничтожить корабль, и ты погибнешь.

Но ведь часто приходит и помощь. Дружественный сигнал. Гиперпространственный тоннель хоп — и ты уже на месте. Обнимаешься с родными и друзьями в прекрасном новом мире.

Одно только есть большое различие с фильмами о космосе. У меня совсем нет оружия. А если на корабль нападут ксеноморфы? Сомневаюсь, что от них можно отбиться чайником.

Пожалуй, заточу ложку о стену".

