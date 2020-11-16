Алексей Навальный подал в суд на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова

Как сообщили ”МБХ медиа” в пресс-службе суда, Навальный просит признать несоответствующим действительности и порочащими честь, достоинство и деловую репутацию заявление Пескова о том, что с оппозиционером работают ”специалисты ЦРУ”.

Политик просит суд обязать Пескова опубликовать опровержение на официальном сайте администрации президента в срок не позднее 10 дней с момента вступления решения суда в законную силу.

Поводом для иска указана публикация ТАСС ”Песков заявил, что обвинения Навального в адрес Путина инспирированы ЦРУ, они неприемлемы”.

1 октября в Der Speigel вышло интервью Алексея Навального, в котором оппозиционер среди прочего объявил, что за его отравлением стоит лично Владимир Путин. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление Навального российским журналистам, обвинил политика в сотрудничестве с инструкторами ЦРУ. Навальный сразу же после того, как СМИ опубликовали эти слова Пескова, потребовал предоставить доказательства его ”работы со специалистами ЦРУ” и пообещал подать в суд.

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