25.07.2019, 07:38

Алексей Навальный арестован на 30 суток, к незарегистрированным кандидатам пришли с обыском

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NEWSru.com
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Aleksei Navalnõi
Aleksei NavalnõiFoto: Pavel Golovkin, AP

Симоновский районный суд Москвы арестовал на 30 суток оппозиционного политика и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, передает "Медиазона". Одновременно полиция пришла с обыском к незарегистрированным кандидатам в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову и Ивану Жданову, которые вместе с Навальным призывали выходить на акцию протеста.

Суд признал Алексея Навального виновным в повторном нарушении правил проведения митинга. Поводом стало его выступление на митинге 20 июля, где он предложил устроить акцию у мэрии Москвы, если независимых кандидатов в Мосгордуму не зарегистрируют, а также его пост в Facebook с призывом прочесть заявление кандидатов на ту же тему.

На согласованном с властями митинге 20 июля на проспекте Академика Сахарова за допуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму Алексей Навальный потребовал от Мосгоризбиркома зарегистрировать их всех в течение недели. В противном случае он призвал собраться на массовый митинг 27 июля в 14:00 около здания московской мэрии и не уходить оттуда, пока требование не будет выполнено.

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова на встрече 23 июля с оппозиционерами, которым было отказано в регистрации, заявила, что массовые акции никак не влияют на позицию ЦИК. Она отметила, что при рассмотрении жалоб следует трактовать сомнения в пользу кандидатов, однако всех, кто собрал подписи, зарегистрировать невозможно. Кандидаты остались недовольны встречей, многие в соцсетях после этого призвали прийти к мэрии 27 июля.

Московская полиция во вторник выпустила предостережение по поводу субботней акции. В сообщении на сайте ГУ МВД пр Москве говорится, что мероприятие не согласовывалось и потому незаконно. Ведомство призвало москвичей воздержаться от участия в нем. "В случае участия в акции личная безопасность жителей и гостей столицы может оказаться под угрозой", - заявили в полиции.

Обыски и аресты перед новым протестом

В среду власти усилили давление, чтобы запугать граждан карами за выход на несогласованную акцию. В этот день стало известно, что Следственный комитет возбудил уголовное дело по "экзотической" статье 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий) по факту "заведомо незаконных и несогласованных митингов и пикетирований зданий и помещений Мосгоризбиркома" (МГИК).

Утверждается, что действия неких "лиц" были сопряжены "с угрозами применения насилия в отношении членов избирательных комиссий". Организаторов и участников акций будут вызывать на допросы.

Председатель комиссии по избирательным правам Совета при президенте РФ по правам человека Илья Шаблинский назвал неадекватным возбуждение этого уголовного дела. "Это полная чушь. Никто не мешал работе избирательной комиссии, а граждане вправе выражать свое мнение. Считаю, это совершенно неадекватно", - сказал он в среду.

Шаблинский считает, что правоохранительные органы "решают политическую задачу, а не правовую". "Вся эта цепь поступков со стороны власти означает, что реальная конкуренция не допускается. Очень печальный факт", - добавил представитель СПЧ.

Однако возбуждением "абсурдного" уголовного дела власти не ограничились. 24 июля были задержаны, а потом арестованы Алексей Навальный и координатор московского штаба Навального Олег Степанов.

Поводом для задержания и ареста активиста стал пост на страничке Facebook, в котором Олег Степанов рассказал о запланированном на 27 июля митинге возле здания мэрии Москвы. Суд признал сообщение призывом к несогласованной акции.

Адвокат обвиняемого Вероника Полякова заявила на заседании, что пост со словами "Вернем себе право на выборы!", датой и временем акции не содержит призыва, а "только требование, отвечающее Конституции". Степанова арестовали на восемь суток.

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Кроме того, сотрудники правоохранительных органов пришли с обыском к незарегистрированному кандидату в депутаты Мосгордумы Дмитрию Гудкову, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-секретаря оппозиционера. "У Дмитрия Гудкова в квартире обыск, около десяти полицейских", - сказал пресс-секретарь Гудкова Алексей Обухов.

Отец Дмитрия Гудкова Геннадий написал в Twitter, что правоохранители хотят найти агитацию к несогласованной акции 27 июля у мэрии столицы, когда независимые кандидаты намерены требовать регистрации на выборах в Мосгордуму.

"Следственная группа пришла искать документы (газеты, листовки и прочее) по митингу-встрече 27 июля. Хотят задержать и доставить на допрос в СК", - написал Геннадий Гудков. Он добавил, что обыск проходит в доме 21А на улице Куусинена и призвал приехать поддержать политика муниципальных депутатов и журналистов.


Пресс-секретарь Гудкова рассказал, что в рамках обыска ищут предметы и материалы, связанные с митингами 14,15 и 19 июля. При этом следователи изъяли все электронные носители информации, вплоть до дисков с детскими мультфильмами. Об этом написал в Twitter преподаватель ВШЭ, юрист и сторонник Ивана Жданова Андрей Быстров.

Также полицейские пришли с обысками и к директору Фонда борьбы с коррупцией, незарегистрированному кандидату в депутаты Московской городской думы Ивану Жданову. Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь ФБК Кира Ярмыш.

Жданова после обыска отвезли на незаконный ночной допрос в Следственный комитет, сообщает Леонид Волков. А Гудкова вызвали на допрос на утро четверга.

По данным телеграм-канала Varlamov News, силовики пришли с обыском и к незарегистрированному кандидату Александру Соловьеву, а также к соратнику Гудкова - муниципальному депутату Митино Николаю Баландину.

По словам Александра Соловьева, полицейские пришли по месту его прописки и "ломятся в пустую квартиру". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Дождь".

Незарегистрированного кандидата в депутаты Мосгордумы Юлию Галямину вызвали на допрос в Следственный комитет в рамках производства по уголовному делу о препятствовании работе избирательных комиссий. Об этом она сказала в эфире "Дождю".

Также на допрос вызвали отца Дмитрия Гудкова - Геннадия Гудкова, и незарегистрированного кандидата, юриста ФБК Любовь Соболь. Ей в полночь позвонил мужчина, представившийся следователем по особо важным делам Дмитрием Смадичем. Сообщить какие-либо подробности он отказался. "Я знаю свои права и по ночному звонку с незнакомого номера куда-либо являться не собираюсь. Жду оф.повестку, чтобы воспользоваться правом на адвоката", - написала Соболь в Twitter.

24 июля Хамовнический районный суд Москвы назначил 30 суток административного ареста активисту и организатору "Русских маршей" Марку Гальперину, признав его виновным в призывах выйти на несанкционированную акцию в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы 27 июля. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Постановлением Хамовнического районного суда Москвы Гальперин был признан виновным в совершении административного правонарушения по части 8 статьи 20.2 КоАП РФ. Ему назначено 30 суток административного ареста", - сказал представитель суда.

Нагатинский суд Москвы 7 марта прошлого года приговорил Гальперина к 2 годам условно, признав его виновным в публичных призывах к экстремизму. Он был освобожден из-под домашнего ареста в зале суда. Активист содержался под домашним арестом с конца июня 2017 года, этот срок зачтен ему в качестве отбытого.

Суд также лишил Гальперина права заниматься руководством общественными организациями в течение двух лет. Испытательный срок по приговору установлен в течение трех лет. Судья после оглашения приговора особо предупредила Гальперина, что в случае назначения ему административного наказания в этот период условный срок может быть заменен на реальный.

Наконец, 24 июля по 10 суток административного ареста получили задержанные в этот же день активисты Константин Котов и Александр Арчагов. Последнего ранее задерживали после акции 12 июня в поддержку журналиста Ивана Голунова. Тогда он больше двух суток провел в ОВД, в итоге на активиста составили два протокола - о неповиновении сотруднику полиции (19.3 КоАП) и об участии в несанкционированной акции (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП).

Арчагов рассказал, что его задерживали как "серийного убийцу": выкручивали руки, хотели забрать телефон. Позже активист сообщил, что его задержали за организацию несанкционированного митинга (статья 20.2 КоАП).

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