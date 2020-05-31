Алексей Кортнев рассказал, почему ему запретили выступать на концерте 9 мая

”Я, например, лишаюсь периодически концертов из-за своих оппозиционных взглядов. Не сказал бы, что радикально оппозиционных, но тем не менее. Я периодически получаю, что Алексей не будет участвовать в этом концерте, потому что мы здесь поем патриотические песни, а он не патриот. Да, такое бывает время от времени. В чем я страдаю? Опять же, просто в деньгах, и все. То есть, выступаю меньше, чем хотелось бы”, — поделился музыкант.

По словам Кортнева, в последний раз из-за чересчур патриотического репертуара программы ему отказали в выступлении на онлайн-концерте, посвященному Дню Победы.

”Крайний раз 9 мая был, в этом году. У нас же проводятся всяческие концерты онлайн, и их достаточно много. И вот я некоторого количества выступлений лишился. Я не могу сказать, что я не сожалею — я сожалею, потому что я ничего не заработал для семьи в результате. Это печально, конечно. Но будем надеется, что через какое-то время это все завершится, концерты вернутся, все вернется”, — добавил он.

В интервью он рассказал о рок-н-ролле, частушках и совместимости стихов Бродского с рок-композициями.

Как музыканты будут жить после карантина? Что ждет россиян после голосования по поправкам? Что значит быть патриотом России? Что такое пошлость? Почему Кортнева назвали сексистом? И как примериться со смертью? Об этом и не только.