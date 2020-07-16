Акция против поправок к Конституции РФ в Москве закончилась задержанием 130 человек — в том числе случайных прохожих

За ходом акции наблюдали спецкор ”Медузы” Кристина Сафонова и фотограф Евгений Фельдман.

Изначально организаторы — кампания ”Нет!” — планировали провести 15 июля митинг на Пушкинской площади. Но московские власти предсказуемо его не согласовали.

”Они вообще не хотят сейчас ничего согласовывать, никаких уличных акций. Я думаю, они пытаются вообще этот жанр „митинги” убрать из политики. Но я думаю, что это у них не получится, потому что люди хотят этого и выходят”, — говорит журналистам муниципальный депутат и соосснователь ”Нет!” Юлия Галямина.

По ее словам, сбор подписей — еще одна возможность ”мобилизовать людей”. ”Мы не соглашаемся с результатами, мы считаем, что [были] большие фальсификации. И эти фальсификации сами по себе аннулируют всю процедуру. Если Владимир Владимирович думает, что он таким образом себя легитимизировал, нет, — наоборот, он обнулил свою легитимность с помощью такого фальшивого голосования”, — добавляет Галямина.

”Мы сегодня здесь, потому что сначала сделали плебисцит, который не является легитимным. Потом сфальсифицировали явку. Сфальсифицировали все, что можно. И в итоге приняли Конституцию, которая по сути нарушает права мои и всех людей в России”, — говорит ”Медузе” 23-летняя студентка магистратуры Мария. На ней маска с наклейкой ”Нет” — такие перед началом мероприятия раздавали всем желающим.

К 20 часам — через час после официального начала акции — на Пушкинской все больше плакатов: ”#НетПоправкам, #Нет Путину”, ”Я/Мы Конституция России”, ”Пудинг просрочен” и ”Руки прочь от схиигумена Сергия!”.

Слышны на Пушкинской и лозунги: ”Россия будет свободной”, ”Раз, два, три — Путин уходи”, ”Лучшая поправка — Путина отставка”, ”Свободу политзаключенным”, ”Мы здесь власть”. Полицейские, которые во время пандемии задерживают москвичей даже за одиночные пикеты, в этот раз за происходящим наблюдают со стороны и почти не вмешиваются. О единственном задержанном на площади сообщила координатор ”Открытой России” Татьяна Усманова. По ее словам, его вскоре отпустили.