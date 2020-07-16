16.07.2020, 09:36

Акция против поправок к Конституции РФ в Москве закончилась задержанием 130 человек — в том числе случайных прохожих

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Акция против поправок к Конституции РФ в Москве закончилась задержанием 130 человек — в том числе случайных прохожих
AFP

Вечером 15 июля в Москве прошла акция против поправок к Конституции — ее участники оставляли подписи под требованием отменить поправки. Через два часа после начала она переросла в шествие по центру Москвы, протестующие вышли на проезжую часть. После этого полиция начала жестко задерживать участников — в автозаки увели больше 130 человек.

За ходом акции наблюдали спецкор ”Медузы” Кристина Сафонова и фотограф Евгений Фельдман.

Изначально организаторы — кампания ”Нет!” — планировали провести 15 июля митинг на Пушкинской площади. Но московские власти предсказуемо его не согласовали.

”Они вообще не хотят сейчас ничего согласовывать, никаких уличных акций. Я думаю, они пытаются вообще этот жанр „митинги” убрать из политики. Но я думаю, что это у них не получится, потому что люди хотят этого и выходят”, — говорит журналистам муниципальный депутат и соосснователь ”Нет!” Юлия Галямина.

По ее словам, сбор подписей — еще одна возможность ”мобилизовать людей”. ”Мы не соглашаемся с результатами, мы считаем, что [были] большие фальсификации. И эти фальсификации сами по себе аннулируют всю процедуру. Если Владимир Владимирович думает, что он таким образом себя легитимизировал, нет, — наоборот, он обнулил свою легитимность с помощью такого фальшивого голосования”, — добавляет Галямина.

”Мы сегодня здесь, потому что сначала сделали плебисцит, который не является легитимным. Потом сфальсифицировали явку. Сфальсифицировали все, что можно. И в итоге приняли Конституцию, которая по сути нарушает права мои и всех людей в России”, — говорит ”Медузе” 23-летняя студентка магистратуры Мария. На ней маска с наклейкой ”Нет” — такие перед началом мероприятия раздавали всем желающим.

К 20 часам — через час после официального начала акции — на Пушкинской все больше плакатов: ”#НетПоправкам, #Нет Путину”, ”Я/Мы Конституция России”, ”Пудинг просрочен” и ”Руки прочь от схиигумена Сергия!”.

Слышны на Пушкинской и лозунги: ”Россия будет свободной”, ”Раз, два, три — Путин уходи”, ”Лучшая поправка — Путина отставка”, ”Свободу политзаключенным”, ”Мы здесь власть”. Полицейские, которые во время пандемии задерживают москвичей даже за одиночные пикеты, в этот раз за происходящим наблюдают со стороны и почти не вмешиваются. О единственном задержанном на площади сообщила координатор ”Открытой России” Татьяна Усманова. По ее словам, его вскоре отпустили.

Желающих оставить подпись так много, что организаторам сбора приходится распечатывать дополнительные бланки. ”Я не знаю, какая будет судьба у этого иска. Но это законная форма гражданского действия. Я думаю, люди, которые здесь стоят в очереди, тоже понимают, что это 50 на 50 — либо сработает, либо нет. А даже скорее „нет”, чем „да”. Но эти люди показывают, что у них есть потребность в гражданском действии, и они приходят сюда в дождь”, — говорит ”Медузе” московский муниципальный депутат Елена Филина.

Около 21 часа из толпы все чаще доносятся крики с предложением ”пойти гулять”. Наконец, под скандирование ”Мы идем гулять” и ”Москва, выходи” большая часть собравшихся — около 300 человек — направляется в сторону Страстного бульвара. Полиция в происходящее по-прежнему не вмешивается. Не останавливает шествие и красный сигнал светофора. Дойдя до Петровского бульвара, где тротуары очень узкие, люди выходят на проезжую часть.

Разогнать шествие пытаются сотрудники ДПС. Из служебных машин по громкоговорителю доносится просьба освободить проезд. Толпа не подчиняется, но и не движется дальше. Трое протестующих ложатся на дорогу. Через несколько минут на помощь дорожно-патрульной службе приходят полицейские в черных балаклавах и вытесняют всех на тротуар. Но уже в ближайшем переулке — Карпивенском — люди снова выходят на дорогу и продолжают скандировать.

Звучат сирены. Автозаки вереницей въезжают в переулок. За протестующими бегут полицейские и омоновцы в полной защитной экипировке. На соседней Петровке начинаются жесткие задержания. Одного из участников шествия сотрудники окружают и бьют ногами. После чего заталкивают в машину. Другого протестующего во время задержания валят на землю и тащат к автозаку. Многих заносят в машину на руках.

”Давайте, ломайте нас, собаками травите” — истошно кричит из автозака задержанный. Следом за ним еще один голос: ”Врача! Врача!”

Омоновцы становятся в оцепление и перекрывают улицу, разбивая протестующих на несколько групп. Задержания продолжаются. Из толпы выхватывают случайных людей, в том числе журналистов. С разных сторон доносятся крики: ”Полиция с народом” и ”Позор”, но задерживают и кричавших. Большинство задержанных ведут к автозаку ”ласточкой” — с сильно заведенными за спину руками.

”Ничего не делал, ребенок фактически. Он просто стоял. Меня схватили тоже, но люди втащили обратно, которые видели, что я — пожилая женщина. А его забрали туда [в автозак], вот сейчас уехала машина”, — рассказывает журналистам о задержании 17-летнего сына участница шествия Ксения Никольская.

”Не стойте здесь, они вас всех задержат”, — кричит в форточку автозака одна из задержанных. ”Я не мог не прийти”, — говорит из-за решетки соседнего автозака журналистам парень.

К 22 часам на тротуарах почти никого не остается, кроме журналистов. Полицейские снимают оцепление, несколько автозаков уезжают. Кажется, что все закончилось. Но через несколько минут задержания возобновляются. Сотрудники цепочкой заходят на тротуар и выбирают, кого взять на этот раз.

”Я была на маникюре. Муж меня ждал [на улице]. Я вышла, а его — нет. Он мне сейчас звонит [из автозака], его не выпускают. Я и чек могу показать”, — рассказывает ”Медузе” женщина в белой куртке по имени Полина. Все ее попытки объяснить полицейским ошибку не приносят результата. Не реагируют сотрудники и на слова корреспондента ”Медузы”. Один из их начальников в ответ на вопрос о задержании людей, которые не участвовали в шествии, недовольно говорит: ”Дайте мне поработать!”

Когда на улице почти никого не остается, последние автозаки уезжают. В форточку автозака один из задержанных продолжает кричать: ”Россия будет свободной”.

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