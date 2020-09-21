Адвокат семьи Тесака: независимая экспертиза показала, что он не сам нанес себе травмы

"Поскольку тело Марцинкевича ни нам, ни его отцу пока не показали и с результатами экспертизы, проведенной следствием, нас не ознакомили, мы обратились к независимому специалисту. Она проводила экспертизу на основе фотографий тела Максима. Ее исследование показало, что раны на шее и гематомы на руках Марцинкевич вряд ли мог нанести себе сам. Вероятно, это сделал кто-то еще", — сказал ТАСС Михальчик. По словам адвоката, независимую экспертизу проводил тот же специалист, который выполнял повторную экспертизу по делу погибшего в ДТП ребенка из Балашихи, в крови которого был якобы обнаружен алкоголь.

При этом Михальчик отметил, что защита и родственники Марцинкевича будут добиваться ознакомления с материалами экспертизы, которую провело следствие. "Во вторник в Челябинскую область отправится отец Максима за его телом. После доставки тела в Москву для похорон мы должны ознакомиться с экспертизой следствия. Если ее результаты нас не устроят, то мы будем ходатайствовать о повторной экспертизе и о приобщении нашего независимого исследования", — подчеркнул адвокат.