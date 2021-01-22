Адвокат Илья Новиков: Навального выпуcтят, если лично Путина принудят к этому

В развороте самолёта (изначально рейс Навального из Берлина должен был приземлиться во Внуково, однако был отправлен в Шереметьево — прим. RusDelfi) самое смешное то, что люди, его планировавшие, считали себя очень хитрыми. На самом деле о возможности такого фокуса начали говорить со дня сообщения Навального о возвращении в Россию. Все понимали, что сторонники пойдут его встречать, — и наши начальники сразу стали придумывать, как всё это сорвать. Ну а как можно сорвать? Посадить в другом месте. Как это объяснить? Погодными условиями. Всё это обсуждалось в соцсетях с самого первого дня — и ровно так и произошло. Хотя они там явно носились с этой идей как с ценной оперативной схемой; наверняка отчитались, что была проведена важная спецоперация.

Чем такие операции удобны для нас и чем они плохи для тех, кто их производит? Они выявляют такие вещи, которые в противном случае остались бы невыявленными. Смотрите, если бы самолёт сел во Внуково и там Навального ждали сотрудники ФСИН, то мы говорили бы только о факте задержания. Но из-за того, что самолёт посадили в Шереметьево, появились новые вопросы: ”Ребят, а что вы делали в Шереметьево? А когда вы поняли, что нужно ехать туда? Или у вас во всех аэропортах сидело по бригаде, заточенной под Навального? Или у вас сотрудники ФСИН из Внуково в Шереметьево приехали за 40 минут?”.

Ведь по закону ФСИН не должна была координироваться с гражданской авиацией, она не должна была получать всю эту информацию в режиме реального времени. Они могли приехать в аэропорт, пройти со своей корочкой и ждать там, как зайчики, развития событий. Всё это указывает на координацию разных ведомств из центра. Вся эта суета выявляет много грязи.

Навального выпустят тогда, когда они сами захотят его выпустить. Они могут захотеть — и вот это как раз точка приложения усилий — если лично Путина принудят к этому: если Меркель, Макрон или Байден скажут: ”Если вы не отпускаете его завтра, то мы делаем так и так”. После таких разговоров судьи волшебным образом меняют взгляд на ситуацию, у ФСИН меняется точка зрения. А до этого решение, какое бы оно ни было кривое, могут отменить только в том случае, если уже будет готов план Б. Там у них на подходе идиотское дело об обидчивом ветеране, там дело о мошенничестве на 356 млн, там потенциально сколько угодно дел, которые могут возникнуть из ничего. В таком раскладе задним числом можно и отменить первое.