”А что такое ЧВК „Вагнер”?” Дмитрий Песков ответил на вопросы российских СМИ о ситуации с задержанными

Дмитрий Песков: Пока в планах [этого] нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств, поэтому будем надеяться, что этих каналов будет достаточно, чтобы прояснить [ситуацию].
«Коммерсант FM»: Многие эксперты связывают происходящее с предвыборной кампанией, которая идет в республике. Что Александр Лукашенко специально обвиняет Москву, чтобы получить поддержку избирателей. Могут ли в Кремле разделить такую точку зрения?
Дмитрий Песков: Ну послушайте, эксперты ничего не знают в этой ситуации. Если мы не располагаем полной информацией, то эксперты, наверное, вообще ничего не знают. Поэтому все эти спекуляции… к ним надо относиться с большими допусками.
УНИАН: Половина задержанных граждан России в Белоруссии являются в том числе и гражданами Украины. Украина требует их экстрадиции и предания суду. Какую позицию Москва займет в данной ситуации?
Дмитрий Песков: Мы не признаем их украинского гражданства. Они граждане России.
УНИАН: Но тем не менее, они являются и гражданами Украины, и если их все-таки выдадут Украине, какую позицию займет Москва?
Дмитрий Песков: Ну послушайте, мы сначала должны понять, в чем они обвиняются.
УНИАН: В участии в боях в Донбассе.
Дмитрий Песков: Мы не слышали о таких обвинениях. Не было ни одного заявления на этот счет.
УНИАН: Есть информация, что половина людей — из ЧВК «Вагнер»…
Дмитрий Песков: У кого есть такая информация?
УНИАН: Белорусские СМИ и, собственно, белорусская сторона.
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