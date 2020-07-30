”А что такое ЧВК „Вагнер”?” Дмитрий Песков ответил на вопросы российских СМИ о ситуации с задержанными

«Business FM»: Хочу спросить вас о задержании группы людей, которые названы наемниками иностранными, это россияне… Предъявлены ли белорусской стороной российской стороне сколько-нибудь вменяемые доказательства, что это действительно наемники и [что они] направлялись с целью дестабилизировать обстановку в Белоруссии? И есть ли какой-то контакт на официальном уровне между Россией и Белоруссией по поводу этого инцидента?

Дмитрий Песков: Ну, скажу так. Мы пока, конечно, имеем неполную информацию о произошедшем, пока мы можем констатировать следующее. Мы знаем, что 33 российских гражданина были задержаны вчера в Белоруссии, 200 находятся еще в розыске. Отсутствует какая-либо информация о каких-либо противоправных действиях россиян, которые могли бы стать причиной для задержания, нам об этом ничего не известно.

Вместе с тем мы видим и слышим официальные заявления представителей Минска о том, что россияне, дескать, имеют причастность к плану по дестабилизации обстановки на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов. Другой какой-либо информацией мы не располагаем. Сегодня наш посол общается с МИДом и с коллегами в Минске. Рассчитываем, что в результате этого общения, а также общения по каналам между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло. Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере. Вот что пока можно сказать.

Но можно также добавить, что, конечно, уже появились инсинуации о том, что это какие-то организации из России посылают, дескать, кого-то… Конечно, это ничто, кроме инсинуаций. Россия и Белоруссия — это союзное государство, это союзники, ближайшие. Конечно, об этом не может быть и речи.

Но, безусловно, этот инцидент с задержанием россиян, он подлежит прояснению. Мы надеемся, что мы получим информацию, которая поможет разобраться.

«Коммерсант FM»: Планируется ли, может быть, телефонный разговор между Владимиром Путиным и Александром Лукашенко — то есть на высшем уровне какие-то контакты по этой ситуации будут проводиться?