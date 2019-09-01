80 лет началу Второй мировой: польский президент рассказал о планах Гитлера и Сталина по уничтожению Польши

С 22 июня 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 26,6 млн человек. Общие материальные потери - $2 трлн 569 млрд (около 30% всех национальных богатств); военные расходы - $192 млрд в ценах 1945 г. Разрушено 1 710 городов и поселков, 70 тыс. сел и деревень, 32 тыс. промышленных предприятий.

• Китай

С 1 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. в войне против Японии погибли от 3 млн до 3,75 млн военнослужащих и порядка 10 млн человек гражданского населения. Всего за годы войны с Японией (с 1931 по 1945 гг.) потери Китая составили, согласно официальной китайской статистике, более 35 млн военных и гражданских.

• Польша

С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли порядка 240 тыс. военнослужащих и около 6 млн гражданских лиц. Территория страны была оккупирована Германией, действовали силы сопротивления.

• Югославия

С 6 апреля 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 446 тыс. военнослужащих и от 581 тыс. до 1,4 млн гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовали отряды сопротивления.

• Франция

С 3 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г. погибли 201 568 военнослужащих и около 400 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией, действовало движение сопротивления. Материальные потери - 21 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Великобритания

С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 382 600 военнослужащих и 67 100 гражданских лиц. Материальные потери - около 120 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• США

С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 407 316 военнослужащих и около 6 тыс. гражданских лиц. Затраты на военные действия - порядка 341 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Греция

С 28 октября 1940 г. по 8 мая 1945 г. погибли около 35 тыс. военнослужащих и от 300 до 600 тыс. гражданских лиц.

• Чехословакия

С 1 сентября 1939 г. по 11 мая 1945 г., по разным оценкам, погибли от 35 тыс. до 46 тыс. военнослужащих и от 294 тыс. до 320 тыс. гражданских лиц. Страна была оккупирована Германией. Добровольческие части сражались в составе вооруженных сил союзников.

• Индия

С 3 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли порядка 87 тыс. военнослужащих. Гражданское население прямых потерь не понесло, но ряд исследователей считает прямым следствием войны гибель от 1,5 до 2,5 млн индийцев во время голода 1943 г. (был вызван ростом поставок продовольствия британской армии).

• Канада

С 10 сентября 1939 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 42 тыс. военнослужащих и порядка 1 тыс. 600 моряков торгового флота. Материальные потери составили около 45 млрд долларов США в ценах 1945 г.





Гитлеровская коалиция (страны "оси")



• Германия

С 1 сентября 1939 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 3,2 до 4,7 млн военнослужащих, потери гражданского населения составили от 1,4 млн до 3,6 млн человек. Затраты на военные действия - порядка 272 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Япония

С 7 декабря 1941 г. по 2 сентября 1945 г. погибли 1,27 млн военнослужащих, небоевые потери - 620 тыс., ранены 140 тыс., пропали без вести 85 тыс. человек; потери гражданского населения - 380 тыс. человек. Военные расходы - 56 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Италия

С 10 июня 1940 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 150 тыс. до 400 тыс. военнослужащих, пропали без вести 131 тыс. Потери гражданского населения - от 60 тыс. до 152 тыс. человек. Военные расходы - порядка 94 млрд долларов США в ценах 1945 г.

• Венгрия

С 27 июня 1941 г. по 8 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 120 тыс. до 200 тыс. военнослужащих. Потери гражданского населения - около 450 тыс. человек.

• Румыния

С 22 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г., по разным данным, погибли от 300 тыс. до 520 тыс. военнослужащих и от 200 тыс. до 460 тыс. гражданских лиц. Румыния первоначально была на стороне стран "оси", 25 августа 1944 г. объявила войну Германии.

• Финляндия

С 26 июня 1941 г. по 7 мая 1945 г. погибли порядка 83 тыс. военнослужащих и около 2 тыс. гражданских лиц. 4 марта 1945 г. страна объявила войну Германии.

(источник данных - ТАСС)