12.04.2020, 13:15
59 лет назад Гагарин отправился в космос. Что вы об этом знаете? Квиз от RusDelfi(12)
12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.
12 апреля 1961 года советский летчик Юрий Гагарин стал первым человеком, отправившимся в космос.
Мы подготовили для вас восемь вопросов. Надеемся, некоторые вас удивят. Итак, вперед, через тернии к звездам!
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