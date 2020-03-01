20 лет назад псковские десантники погибли в Аргунском ущелье в борьбе с чеченцами

Путин в Пскове возложил цветы к памятнику погибшим в Аргунском ущелье десантникам. Ранее Путин прибыл в Псков, где проходят памятные мероприятия по случаю 20-летия с момента трагедии.

Глава государства возложил цветы к памятнику погибшим воинам 6-й парашютно-десантной роты 104-го гвардейского десантно-штурмового ордена Кутузова Краснознаменного полка 76-й воздушно-десантной дивизии.

В ночь с 29 февраля на 1 марта 2000 года 90 десантников 6 роты под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина на высоте 776 в Аргунском ущелье (Чечня) вступили в неравный бой, героически сдерживая натиск свыше двух тысяч чеченских боевиков. Из 90 десантников выжить удалось только шестерым.

Памятник 6-й роте "Купол" был установлен для увековечивания подвига 84 воинов 6-й парашютно-десантной роты. На гранитных плитах содержатся фамилии 84-х погибших воинов: на западной плите "Купола" расположена Золотая звезда Героя России и высечены имена 21 десантника, отмеченных этой наградой, на остальных плитах имена 63 военнослужащих, награжденных Орденом Мужества.

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