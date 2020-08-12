20 лет назад подлодка "Курск" ушла ко дну — вспомним, как это было
Ровно 20 лет назад затонула подлодка "Курск. RusDelfi напоминает, чем запомнилась эта трагедия.
Ровно 20 лет назад затонула подлодка "Курск. RusDelfi напоминает, чем запомнилась эта трагедия.
Во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка "Курск". Весь экипаж — 118 человек — погиб.
По данным следствия, в первом отсеке атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 ”Курск” взорвалась практическая торпеда калибра 650 миллиметров, которую приготовили к учебной стрельбе и загрузили в торпедный аппарат №4.
Трое находившихся там моряков погибли мгновенно. Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении, вспоминает хронику "Лента".
Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, — сдетонировали около десяти боевых торпед.
После взрывов, 23 человека еще оставались в живых. Они собрались в одном отсеке. По одной из версий, они выживали на дне еще несколько дней. Подлодку обнаружили ночью того же дня, спасательные работы продолжались до 24 августа.
Британцы и норвежцы предлагали свою помощь. Но их допустили к работе только 19-20 августа. Водолазы не успели, все подводники погибли.
Россия узнала о ”Курске” только 14 августа. В 10.45 начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало заявил журналистам: ”Курск” лег на дно в квадрате 69 градусов 40 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточной долготы, экипаж жив, воздух и электричество подаются, связь с экипажем поддерживается, ядерный реактор заглушен”, пишет "Новая газета" в большом материале.
Далее было расследование, но до суда дело так и не дошло. Фактически, виновников трагедии не наказали. Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были выявлены серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа погибшей субмарины.
Эти общие слова не вылились в какие-либо конкретные обвинения. В августе 2002 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.
Хоть трагедия и произошла 20 лет назад, ее вспоминают до сих пор. По крайне мере потому, какой резонанс она произвела в обществе и даже культуре. Например, фраза "Она утонула" стала крылатой сразу. Напомним, ее произнес тогда еще свежий президент России Владимир Путин во время интервью Ларри Кингу в США.
Вспоминал о трагедии и уже покойный журналист Сергей Доренко. После его репортажа о подлодке, его уволили с Первого канала.
Солист ДДТ Юрий Шевчук написал песню в честь офицера-подводки Дмитрий Колесникова, погибшего 12 августа 2000 года. Именно он написал записку жене: Ольга! я тебя люблю, не переживай сильно. Г.ь. привет. Моим привет. еште 12 08 2000 15.15. Здесь темно писать,но наощупь попробую, шансов похоже нет, % 10-20 будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников
Год назад журналист Алексей Пивоваров снял фильм "Неудобная правда о гибели "Курска". Сюжет в интернете посмотрело 4.6 миллиона человек.
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