20 лет назад подлодка "Курск" ушла ко дну — вспомним, как это было

Ровно 20 лет назад затонула подлодка "Курск. RusDelfi напоминает, чем запомнилась эта трагедия.
Коротко. Что произошло?
Во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка "Курск". Весь экипаж — 118 человек — погиб.
Как?
По данным следствия, в первом отсеке атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 ”Курск” взорвалась практическая торпеда калибра 650 миллиметров, которую приготовили к учебной стрельбе и загрузили в торпедный аппарат №4.
Трое находившихся там моряков погибли мгновенно. Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении, вспоминает хронику "Лента".
Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, — сдетонировали около десяти боевых торпед.
Главная критика
После взрывов, 23 человека еще оставались в живых. Они собрались в одном отсеке. По одной из версий, они выживали на дне еще несколько дней. Подлодку обнаружили ночью того же дня, спасательные работы продолжались до 24 августа.
Британцы и норвежцы предлагали свою помощь. Но их допустили к работе только 19-20 августа. Водолазы не успели, все подводники погибли.
Власть
Россия узнала о ”Курске” только 14 августа. В 10.45 начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало заявил журналистам: ”Курск” лег на дно в квадрате 69 градусов 40 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточной долготы, экипаж жив, воздух и электричество подаются, связь с экипажем поддерживается, ядерный реактор заглушен”, пишет "Новая газета" в большом материале.
Далее было расследование, но до суда дело так и не дошло. Фактически, виновников трагедии не наказали. Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были выявлены серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа погибшей субмарины.
Эти общие слова не вылились в какие-либо конкретные обвинения. В августе 2002 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.
Что сейчас?
Хоть трагедия и произошла 20 лет назад, ее вспоминают до сих пор. По крайне мере потому, какой резонанс она произвела в обществе и даже культуре. Например, фраза "Она утонула" стала крылатой сразу. Напомним, ее произнес тогда еще свежий президент России Владимир Путин во время интервью Ларри Кингу в США.
Вспоминал о трагедии и уже покойный журналист Сергей Доренко. После его репортажа о подлодке, его уволили с Первого канала.
Солист ДДТ Юрий Шевчук написал песню в честь офицера-подводки Дмитрий Колесникова, погибшего 12 августа 2000 года. Именно он написал записку жене: Ольга! я тебя люблю, не переживай сильно. Г.ь. привет. Моим привет. еште 12 08 2000 15.15. Здесь темно писать,но наощупь попробую, шансов похоже нет, % 10-20 будем надеяться, что кто-нибудь прочитает. Здесь список л/с отсеков, которые находятся в 9-м и будут пытаться выйти. Всем привет, отчаиваться не надо. Колесников
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