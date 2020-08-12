20 лет назад подлодка "Курск" ушла ко дну — вспомним, как это было

Коротко. Что произошло?

Во время учений в Баренцевом море 12 августа 2000 года затонула атомная подводная лодка "Курск". Весь экипаж — 118 человек — погиб.

Как?

По данным следствия, в первом отсеке атомного подводного ракетоносного крейсера К-141 ”Курск” взорвалась практическая торпеда калибра 650 миллиметров, которую приготовили к учебной стрельбе и загрузили в торпедный аппарат №4.

Трое находившихся там моряков погибли мгновенно. Через пробоину в отсек под огромным давлением хлынула вода, и крейсер, который двигался на глубине 18 метров со скоростью 6 узлов (11,1 километра в час), пошел ко дну под углом 30 градусов. 154-метровая лодка врезалась в грунт и пропахала его носом, после чего замерла в почти горизонтальном положении, вспоминает хронику "Лента".

Через 35 секунд после остановки на грунте произошел второй взрыв, в 25 раз более мощный, чем первый, — сдетонировали около десяти боевых торпед.

Главная критика

После взрывов, 23 человека еще оставались в живых. Они собрались в одном отсеке. По одной из версий, они выживали на дне еще несколько дней. Подлодку обнаружили ночью того же дня, спасательные работы продолжались до 24 августа.

Британцы и норвежцы предлагали свою помощь. Но их допустили к работе только 19-20 августа. Водолазы не успели, все подводники погибли.

Власть

Россия узнала о ”Курске” только 14 августа. В 10.45 начальник пресс-службы ВМФ Игорь Дыгало заявил журналистам: ”Курск” лег на дно в квадрате 69 градусов 40 минут северной широты и 37 градусов 35 минут восточной долготы, экипаж жив, воздух и электричество подаются, связь с экипажем поддерживается, ядерный реактор заглушен”, пишет "Новая газета" в большом материале.

Далее было расследование, но до суда дело так и не дошло. Фактически, виновников трагедии не наказали. Генеральный прокурор Владимир Устинов в феврале 2002 года сказал, что в ходе расследования были выявлены серьезные нарушения со стороны командования Северного Флота и экипажа погибшей субмарины.

Эти общие слова не вылились в какие-либо конкретные обвинения. В августе 2002 года дело было закрыто за отсутствием состава преступления без предъявления обвинений.