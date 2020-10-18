100 дней: Хабаровчане продолжают митинговать и требовать освободить "своего губернатора"
18 октября жители Хабаровска провели 100-ю подряд уличную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
18 октября жители Хабаровска провели 100-ю подряд уличную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.
Как сообщает издание ”Сибирь.Реалии”, днем на площади Ленина собрались около 200 человек. Они провели митинг, скандируя лозунги: ”Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!”, ”Мы здесь власть!”, ”Свободу Фургалу!”, ”Фургал не убийца!”. После этого митингующие прошли традиционным шествием по городу.
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