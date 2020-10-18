18.10.2020, 14:41

100 дней: Хабаровчане продолжают митинговать и требовать освободить "своего губернатора"

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Habarovsk 01.08.2020
Habarovsk 01.08.2020Foto: ALEKSANDR YANYSHEV, AFP

18 октября жители Хабаровска провели 100-ю подряд уличную акцию в поддержку бывшего губернатора края Сергея Фургала.

Как сообщает издание ”Сибирь.Реалии”, днем на площади Ленина собрались около 200 человек. Они провели митинг, скандируя лозунги: ”Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!”, ”Мы здесь власть!”, ”Свободу Фургалу!”, ”Фургал не убийца!”. После этого митингующие прошли традиционным шествием по городу.


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