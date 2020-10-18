100 дней: Хабаровчане продолжают митинговать и требовать освободить "своего губернатора"

Как сообщает издание ”Сибирь.Реалии”, днем на площади Ленина собрались около 200 человек. Они провели митинг, скандируя лозунги: ”Я, мы, он, она — за Фургала вся страна!”, ”Мы здесь власть!”, ”Свободу Фургалу!”, ”Фургал не убийца!”. После этого митингующие прошли традиционным шествием по городу.

— После стольких дней?

— Всегда!



100 митингов подряд. С юбилеем, Хабаровск! pic.twitter.com/pA8pGAJ7SQ — Штаб Навального в Хабаровске (@teamnavalnykhv) October 18, 2020

Жители Хабаровска отмечают 100-й день непрерывных протестов. Похолодало, и горожане обсуждают между собой запасы теплой одежды: "Ходить-то всё равно будем!" https://t.co/237aBhZcOi — Сибирь.Реалии (@sibrealii) October 18, 2020



