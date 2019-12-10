10 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга получили от 19 до 28 лет тюрьмы

Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов — к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова — к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева — к 19 годам колонии строгого режима.

Прокурор Надежда Тихонова ранее потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова — 28 лет. Для единственной женщины на скамье подсудимых — Шохисты Каримовой — Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона гособвинения настаивает на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа. Ни один из фигурантов свою вину не признал. В апреле этого года Мухамадюсуп Эрматов, его брат Ибрагим, а также братья Азимовы заявили о применении к ним пыток в "секретной тюрьме ФСБ" еще до официального ареста.

Взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Более 50 получили ранения.