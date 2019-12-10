10.12.2019, 13:51

10 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга получили от 19 до 28 лет тюрьмы


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10 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга получили от 19 до 28 лет тюрьмы
Foto: Peter Kovalev/TASS

Второй западный окружной военный суд признал Аброра Азимова виновным в финансировании теракта в метро Петербурга 3 апреля 2017 года и приговорил его к пожизненному заключению, передает ТАСС. Его брат Акрам приговорен к 28 годам колонии, передает Newsru.com.

Мухамадюсуп Эрматов приговорен к 28 годам лишения свободы в колонии строгого режима, Ибрагим Эрматов — к 27 годам колонии строгого режима, для Шохисты Каримовой назначено наказание в виде 20 лет колонии общего режима. Содика Ортикова приговорили к 22 годам колонии строгого режима, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова и Азамжона Махмудова — к 20 годам, Сейфуллу Хакимова и Бахрама Эргашева — к 19 годам колонии строгого режима.

Прокурор Надежда Тихонова ранее потребовала пожизненного заключения для основного фигуранта дела о взрыве в метро Аброра Азимова, его брата Акрама, а также Ибрагима и Мухамадюсупа Эрматовых. Для обвиняемых Азамжона Махмудова, Махамадюсуфа Мирзаалимова, Дилмурада Муидинова, Сейфуллы Хакимова и Бахрама Эргашева прокурор просила по 27 лет колонии строгого режима, для Содика Ортикова — 28 лет. Для единственной женщины на скамье подсудимых — Шохисты Каримовой — Тихонова просила 20 лет колонии общего режима. Также сторона гособвинения настаивает на взыскании с подсудимых по 1 млн рублей штрафа. Ни один из фигурантов свою вину не признал. В апреле этого года Мухамадюсуп Эрматов, его брат Ибрагим, а также братья Азимовы заявили о применении к ним пыток в "секретной тюрьме ФСБ" еще до официального ареста.

Взрыв в петербургском метро прогремел днем 3 апреля в вагоне поезда на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В результате теракта погибли 14 пассажиров и террорист, который привел в действие взрывное устройство. Более 50 получили ранения.

Позднее еще одно взрывное устройство большей мощности было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания", сообщали силовики. Впоследствии еще одна женщина, пострадавшая при взрыве, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв этого теракта достигло 15 человек.

Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов, выходец из Киргизии.

7 апреля 2017 года было объявлено об аресте восьми подозреваемых по уголовному делу об этом теракте. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое — в Москве.

Через 10 дней ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы санкционировал его арест.

Спустя еще два дня ФСБ сообщила о задержании в поселке Московский (Новая Москва) старшего брата Аброра Азимова — Акрама Азимова 1988 года рождения. Братья Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этническими узбеками, в 2013 году они получили гражданство России. В мае 2017 года стало известно о задержании в Москве 11-го фигуранта дела — гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова.

В прессе сообщалось, что заказчиком этого теракта может быть лидер группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (батальон "Единобожие и джихад") Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки, который с 2016 года находится в международном розыске по обвинению в организации теракта в Бишкеке.

Между тем ответственность за взрыв в петербургском метро Петербурга взяла на себя, связанная с "Аль-Каидой" группировка "Катиба аль-Имам Шамиль". Боевики этой организации назвали теракт в Петербурге ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне.

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