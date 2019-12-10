10 фигурантов дела о теракте в метро Петербурга получили от 19 до 28 лет тюрьмы

Позднее еще одно взрывное устройство большей мощности было обезврежено на станции метро "Площадь Восстания", сообщали силовики. Впоследствии еще одна женщина, пострадавшая при взрыве, скончалась в больнице. Таким образом, число жертв этого теракта достигло 15 человек.
Следствие считает, что бомбу взорвал террорист-смертник Акбаржон Джалилов, выходец из Киргизии.
7 апреля 2017 года было объявлено об аресте восьми подозреваемых по уголовному делу об этом теракте. Шестеро из них были задержаны в Петербурге, еще двое — в Москве.
Через 10 дней ФСБ РФ сообщила, что подозреваемый в подготовке террориста-смертника 26-летний Аброр Азимов задержан в Одинцовском районе Московской области. Басманный суд Москвы санкционировал его арест.
Спустя еще два дня ФСБ сообщила о задержании в поселке Московский (Новая Москва) старшего брата Аброра Азимова — Акрама Азимова 1988 года рождения. Братья Азимовы являются уроженцами юга Киргизии, этническими узбеками, в 2013 году они получили гражданство России. В мае 2017 года стало известно о задержании в Москве 11-го фигуранта дела — гражданина Киргизии Мухамадюсупа Эрматова.
В прессе сообщалось, что заказчиком этого теракта может быть лидер группировки "Катиба Таухид валь-Джихад" (батальон "Единобожие и джихад") Сирожиддин Мухтаров по прозвищу Абу Салах аль-Узбеки, который с 2016 года находится в международном розыске по обвинению в организации теракта в Бишкеке.
Между тем ответственность за взрыв в петербургском метро Петербурга взяла на себя, связанная с "Аль-Каидой" группировка "Катиба аль-Имам Шамиль". Боевики этой организации назвали теракт в Петербурге ответом на действия российских властей в Сирии, Ливии и Чечне.
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