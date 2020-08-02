Зависимость от гаджетов — проблема не только водителей автомобилей. Велосипедистов тоже

Число велосипедов, самокатов и электросамокатов на улицах поселков и город в последние годы растет. Как растет и число ДТП с их участием.
В 2019 году с января по июль с участием велосипедистов произошло 139 ДТП, в которых травмы получили 142 и погибли 2 велосипедиста. В 2020 году с января по 10 июля происшествий было уже 148, в них пострадали 148 и погибли 4 велосипедиста.
Руководитель дорожной патрульной службы Пыхьяской префектуры Вармо Рейн подтверждает, что правоохранители все чаще наблюдают в своей повседневной работе, как внимание велосипедистов и самокатчиков обращено не только на дорогу. Наушники, разговоры по телефону, написание SMS-сообщений иногда полностью их поглощает.
Если полицейские замечают такое поведение, то они, конечно, реагируют. Но ведь к каждому велосипедисту стража порядка не приставишь.
Причиной аварий являются и другие причины: переоценка своих возможностей (например, неправильный выбор скорости), употребление алкоголя, потеря навыков после длительной паузы в использовании легких транспортных средств.
Трудно определить долю аварий, произошедших из-за того, что водитель занимался посторонними делами. Зачастую о причине знает только сам пострадавший.
На видео видно, как велосипедист перед "встречей" со столбом смотрел куда-то вниз.
Наказание для подобных водителей велосипедов и мопедов довольно мягкое - штраф до сорока евро.
Для водителя электросамоката наказание может быть только как для пешехода-нарушителя, потому что он не рассматривается как водитель транспортного средства. ДТП с их участием проходят по статистике "пешеходы".
Велосипедисты и водители легкого транспорта должны помнить, что в непосредственной близости от пешеходов они обязаны ехать со скоростью пешехода (5-7 км/ч), а при обгоне - соблюдать достаточную дистанцию.
Стоит еще раз отметить, что при движении на велосипеде или самокате руки должны лежать на руле. Необходимо использовать защитный шлем, он поможет в случае ДТП смягчить последствия аварии. В производстве Рийгикогу находится законопроект, который должен сделать обязательным ношение шлема самокатчиками младше 16 лет.
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