ВИДЕО | Эстонский ресторатор и шеф подписался под призывом "За рулем не читаю!" Исправьтесь и вы!

"Может и у меня такая проблема была. Но обещаю, что возьму себя в руки и исправлюсь! Исправьтесь и вы! В поездке занимайтесь управлением машиной, а не чтением новостей. Новости не убегут", — говорит Острат в представленном видеоролике.

С целью призвать эстоноземельцев не читать с помощью смартфона во время движения и, тем самым, сохранить как собственную жизнь и здоровье, так и благополучие других участников движения, уже третье лето портал Delfi начинает социальную кампанию "За рулем не читаю".

В рамках кампании мы расскажем поучительные истории от известных и не очень людей, поделимся наставлениями, которые осветят проблему и ее специфику как в Эстонии, так и за рубежом.

Присоединяйтесь к компании!

- Расскажите о своем опыте (дайте совет) нашим читателям (rus@delfi.ee)!

- Используйте в Facebook специальную рамку "За рулем не читаю"!

- Заходите на страничку кампании delfi.ee/rooliseiloe и заказывайте наклейку на автомобиль!