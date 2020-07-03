03.07.2020, 20:00

ВИДЕО | Эстонский ресторатор и шеф подписался под призывом "За рулем не читаю!" Исправьтесь и вы!


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Известный эстонский ресторатор и шеф-повар Йоэль Острат подписался под призывом Delfi "Roolis ei loe" ("За рулем не читаю") и советует сделать это всем жителям Эстонии — не использовать при управлении автомобилем смартфон.

"Может и у меня такая проблема была. Но обещаю, что возьму себя в руки и исправлюсь! Исправьтесь и вы! В поездке занимайтесь управлением машиной, а не чтением новостей. Новости не убегут", — говорит Острат в представленном видеоролике.

С целью призвать эстоноземельцев не читать с помощью смартфона во время движения и, тем самым, сохранить как собственную жизнь и здоровье, так и благополучие других участников движения, уже третье лето портал Delfi начинает социальную кампанию "За рулем не читаю".

В рамках кампании мы расскажем поучительные истории от известных и не очень людей, поделимся наставлениями, которые осветят проблему и ее специфику как в Эстонии, так и за рубежом.

Присоединяйтесь к компании!

- Расскажите о своем опыте (дайте совет) нашим читателям (rus@delfi.ee)!

- Используйте в Facebook специальную рамку "За рулем не читаю"!

- Заходите на страничку кампании delfi.ee/rooliseiloe и заказывайте наклейку на автомобиль!

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