Социальная акция Delfi «За рулем не читаю» призывает водителей не использовать смартфоны во время поездки. Эта кампания обращает внимание всех участников дорожного движения, как опасно отвлекаться от дороги. Позаботимся о себе и о других! Воспользуйся хэштегом #ЗАРУЛЕМНЕЧИТАЮ или напиши нам о своем опыте: novost@delfi.ee
28.09.2020, 18:30

ОПРОС DELFI | Насколько опасно использование телефона за рулем? Участвуйте и выигрывайте призы!


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ОПРОС DELFI | Насколько опасно использование телефона за рулем? Участвуйте и выигрывайте призы!
Delfi

Delfi провел в мае и июне онлайн-опрос, в ходе которого выяснилось, что 31% водителей считает именно использование телефона за рулем главной опасностью в дорожном движении. Сейчас проводится опрос, который поможет понять, что изменилось за лето.

6% участвовавших в майском опросе читателей эстонского и русского Delfi ответили, что совершили аварию или попали в опасную ситуацию на дороге, используя телефон за рулем, а 13% — что попадали в эти же ситуации, находясь на месте пассажира.

Портал Delfi уже третье лето подряд проводит социальную кампанию "За рулем не читаю", в рамках которой мы призываем водителей Эстонии воздерживаться от использования телефона за рулем, тем самым сохраняя свою жизнь и жизни других участников движения.

Полиция подчеркивает, что "состояние телефонного опьянения” у водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение, и призывает всех водителей изменить свое поведение за рулем.

Зависимость от телефонов — проблема не одних лишь водителей автомобилей. Все чаще происходят опасные ситуации из-за пешеходов и велосипедистов, уткнувшихся в телефон во время движения.

Призываем читателей принять участие в новом опросе. Среди всех участников будут разыграны призы!

Для участия переходите по ссылке: rus.delfi.ee/REL2020.

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