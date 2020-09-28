ОПРОС DELFI | Насколько опасно использование телефона за рулем? Участвуйте и выигрывайте призы!

6% участвовавших в майском опросе читателей эстонского и русского Delfi ответили, что совершили аварию или попали в опасную ситуацию на дороге, используя телефон за рулем, а 13% — что попадали в эти же ситуации, находясь на месте пассажира.

Портал Delfi уже третье лето подряд проводит социальную кампанию "За рулем не читаю", в рамках которой мы призываем водителей Эстонии воздерживаться от использования телефона за рулем, тем самым сохраняя свою жизнь и жизни других участников движения.

Полиция подчеркивает, что "состояние телефонного опьянения” у водителя так же опасно, как и алкогольное опьянение, и призывает всех водителей изменить свое поведение за рулем.

Зависимость от телефонов — проблема не одних лишь водителей автомобилей. Все чаще происходят опасные ситуации из-за пешеходов и велосипедистов, уткнувшихся в телефон во время движения.

Призываем читателей принять участие в новом опросе. Среди всех участников будут разыграны призы!

Для участия переходите по ссылке: rus.delfi.ee/REL2020.