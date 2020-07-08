Как эстонские полицейские выявляют отвлекающихся на посторонние дела водителей?

Занятие посторонними делами отвлекает внимание водителя от основной деятельности. При большой скорости достаточно секундной потери концентрации, чтобы случилась тяжелая авария.

Если на дорогу выскочет дикое животное или идущее впереди транспортное средство резко затормозит, реакция водителя будет запоздалой и не позволит избежать ДТП. Манипулиции с мобильным телефоном во время движения — не только проблема автоводителей, эту же картину можно, к сожалению, наблюдать у велосипедистов, самокатчиков и водителей других транспортных средств, которые вместо того, чтобы управлять своим транспортным средством двумя руками, смотрят в экран мобильного телефона.

Выдает неуверенный стиль вождения

Занятых за рулем посторонними вещами водителей можно узнать по стилю вождения, который является нестабильным или неровным — машина то ускоряется, то тормозит, или виляет с одного края дороги в другую.

Часто такой образ движения бросается в глаза окружающим, и они сообщают об этом в Центр тревоги.

Естественно, и сами полицейские ловят тех, кто во время управления автомобилем увлекается посторонними делами. Технике дорожного надзора полицейских обучают в полицейской школе, но опыт и навыки появляются в ходе работы.

Большинство случаев выявляют в ходе обычного дежурства

Полиция регистрирует случаи, когда водители заняты посторонней деятельностью в ходе повседневных дежурств. При необходимости мы используем технические вспомогательные средства — такие как фотоаппарат или видеокамера, которые помогают запечатлеть нарушения.

Объединяющая дорожных полицейских Европы организация TISPOL организует совместные тематические недели, в рамках которых внимание уделяется и постронним занятиям водтелей за рулем. В этом году тематическая неделя, где будет обсуждаться данный вопрос, состоится в сентябре.

Новый тренд

В длинном перечне посторонних дел, которыми занимаются за рулем водители, появилась новая тенденция — прямые трансляции в социальных сетях. Но обычно это — разговоры по телефону, написание SMS и чтение новостей.