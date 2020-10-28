28.10.2020, 09:30

Внимание! Связанные с газовыми приборами несчастные случаи участились. Датчик может спасти жизнь


Ингрид Тейнемаа, руководитель технического отдела Департамента защиты прав потребителей и технического надзора
EST
Vingugaasiandurit puudutav punkt on kõige laiema mõjuga nõue tuleohutuse seaduses.
Foto: Oliver Tsupsman

В последние годы участились связанные с газовыми приборами несчастные случаи, некоторые из которых закончились трагически. Основной причиной несчастных случаев послужил угарный газ, попавший в помещение из газовых приборов.

Угарный газ представляет собой газ без запаха и цвета, возникающий в процессе горения, если для горения не хватает воздуха. При вдыхании это влечет за собой опасное для жизни отравление угарным газом. Особенно опасен угарный газ для детей и пожилых людей. Даже в небольших количествах угарный газ может вызывать плохое самочувствие, сонливость, слабость, тошноту и рвоту. По симптомам такое отравление очень походит на простудное заболевание, и человек может даже не понять, что причиной плохого самочувствия послужил угарный газ.

Как угарный газ попадает из газового прибора в помещение? Причиной большинства несчастных случаев в жилых помещениях, связанных с газом в последние годы, стали самовольная перестройка или установка в квартире газового оборудования и связанных с ним инженерных систем. В ходе работ по реновации зачастую не обращают внимания на вентиляционную систему, которая, однако, особенно важна при наличии газовых приборов. При установке газового оборудования в жилом помещении нужно обязательно следить, чтобы в помещении было достаточно воздуха для горения газа и имелась действующая вентиляция для удаления остатков продуктов горения из помещения. Дверь в ванную комнату, в которой установлен газовый бойлер, должна иметь отверстия, чтобы обеспечить приток воздуха в помещение.

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Несчастья можно избежать, если регулярно проверять домашнее газовое оборудование (например, газовый бойлер, газовый котел), обслуживать его, а также установить датчик угарного газа. Датчик угарного газа представляет собой похожее на дымовой датчик устройство, которое обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и при необходимости подает сигнал тревоги. Датчик угарного газа отличается от дымового датчика и способом установки. Устанавливать его следует согласно руководству, которое прилагается к датчику при покупке. Если же руководства нет (например, если оно было утеряно), то датчик следует устанавливать на уровне дыхательных путей человека, рекомендуется высота от пола от 0,5 (в спальне) до 1,5 метра (в гостиной или на кухне). Необходимо помнить, что угарный газ хорошо смешивается с воздухом, поэтому может проникать и в другие комнаты с воздушными потоками. В идеале датчики угарного газа нужно установить в каждой комнате.

При выборе датчика необходимо обратить внимание на среду его использования: если газовое оборудование находится во влажном помещении, следует выбрать датчик, который подходит для соответствующей среды. Человек не может самостоятельно определить наличие в воздухе угарного газа, поэтому датчик станет помощником, который может спасти вашу жизнь. Желательно установить датчик угарного газа и в других жилых помещениях, где имеются топки (например, плиты, печи, камины и т.п.), из которых в процессе горения может выделяться угарный газ.

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора предупреждает, что и при наличии датчика необходимо регулярно проверять и обслуживать газовое оборудование. Ответственность за соответствие газовой установки (газопровод вместе с газовым оборудованием) требованиям каждый собственник квартиры несет сам. Ответственность за газопровод, проходящий в подъездах многоквартирного дома, члены квартирного товарищества несут солидарно. Любую перестройку находящейся в квартире газовой установки необходимо согласовать с совладельцами многоквартирного дома и с квартирным товариществом.

Газовые работы (проектирование, строительство, установка, демонтаж, ремонт) самостоятельно осуществлять нельзя, их может производить только имеющее соответствующую компетентность лицо, информацию о котором можно найти в регистре хозяйственной деятельности (https://mtr.mkm.ee). Газовые приборы необходимо обслуживать раз в год. Начиная с осени 2019 года, газовые установки нужно проверять каждые 4 года. Данные проверки поступают в инфосистему Департамента защиты прав потребителей и технического надзора, где можно при необходимости посмотреть, совершена ли проверка, или ее нужно провести.

Во избежание несчастных случаев:

• установите датчик угарного газа;

• обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установлено газовое оборудование (например, оставьте дверь ванной комнаты открытой, когда принимаете душ, или откройте окно во время работы газового прибора);

• прочищайте дымоход не реже раза в год (также можно заказать чистку дымохода у квалифицированных трубочистов), при необходимости закажите экспертизу дымохода;

• обеспечьте обслуживание газового оборудования раз в год;

• по возможности замените старое газовое оборудование без автоматики безопасности или пригласите специалиста, чтобы проверить его исправность.

Если в помещении чувствуется запах газа:

• немедленно выключите газовое оборудование и закройте газовый кран;

• незамедлительно откройте окна и двери и проветрите помещения;

• не пользуйтесь устройствами, вызывающими искру или пламя, не включайте и не выключайте электроприборы, так как газ, смешиваясь с воздухом, может создавать взрывоопасную среду;

• при воспламенении газа перекройте поток газа, а горящий газ гасите только порошковым огнетушителем;

• при необходимости позвоните по номеру экстренной помощи 112.

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