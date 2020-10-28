Внимание! Связанные с газовыми приборами несчастные случаи участились. Датчик может спасти жизнь

Угарный газ представляет собой газ без запаха и цвета, возникающий в процессе горения, если для горения не хватает воздуха. При вдыхании это влечет за собой опасное для жизни отравление угарным газом. Особенно опасен угарный газ для детей и пожилых людей. Даже в небольших количествах угарный газ может вызывать плохое самочувствие, сонливость, слабость, тошноту и рвоту. По симптомам такое отравление очень походит на простудное заболевание, и человек может даже не понять, что причиной плохого самочувствия послужил угарный газ.

Как угарный газ попадает из газового прибора в помещение? Причиной большинства несчастных случаев в жилых помещениях, связанных с газом в последние годы, стали самовольная перестройка или установка в квартире газового оборудования и связанных с ним инженерных систем. В ходе работ по реновации зачастую не обращают внимания на вентиляционную систему, которая, однако, особенно важна при наличии газовых приборов. При установке газового оборудования в жилом помещении нужно обязательно следить, чтобы в помещении было достаточно воздуха для горения газа и имелась действующая вентиляция для удаления остатков продуктов горения из помещения. Дверь в ванную комнату, в которой установлен газовый бойлер, должна иметь отверстия, чтобы обеспечить приток воздуха в помещение.

Несчастья можно избежать, если регулярно проверять домашнее газовое оборудование (например, газовый бойлер, газовый котел), обслуживать его, а также установить датчик угарного газа. Датчик угарного газа представляет собой похожее на дымовой датчик устройство, которое обнаруживает наличие угарного газа в воздухе и при необходимости подает сигнал тревоги. Датчик угарного газа отличается от дымового датчика и способом установки. Устанавливать его следует согласно руководству, которое прилагается к датчику при покупке. Если же руководства нет (например, если оно было утеряно), то датчик следует устанавливать на уровне дыхательных путей человека, рекомендуется высота от пола от 0,5 (в спальне) до 1,5 метра (в гостиной или на кухне). Необходимо помнить, что угарный газ хорошо смешивается с воздухом, поэтому может проникать и в другие комнаты с воздушными потоками. В идеале датчики угарного газа нужно установить в каждой комнате.