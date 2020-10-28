Внимание! Связанные с газовыми приборами несчастные случаи участились. Датчик может спасти жизнь

Во избежание несчастных случаев:
• установите датчик угарного газа;
• обеспечьте приток воздуха в помещение, в котором установлено газовое оборудование (например, оставьте дверь ванной комнаты открытой, когда принимаете душ, или откройте окно во время работы газового прибора);
• прочищайте дымоход не реже раза в год (также можно заказать чистку дымохода у квалифицированных трубочистов), при необходимости закажите экспертизу дымохода;
• обеспечьте обслуживание газового оборудования раз в год;
• по возможности замените старое газовое оборудование без автоматики безопасности или пригласите специалиста, чтобы проверить его исправность.
Если в помещении чувствуется запах газа:
• немедленно выключите газовое оборудование и закройте газовый кран;
• незамедлительно откройте окна и двери и проветрите помещения;
• не пользуйтесь устройствами, вызывающими искру или пламя, не включайте и не выключайте электроприборы, так как газ, смешиваясь с воздухом, может создавать взрывоопасную среду;
• при воспламенении газа перекройте поток газа, а горящий газ гасите только порошковым огнетушителем;
• при необходимости позвоните по номеру экстренной помощи 112.
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