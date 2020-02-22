22.02.2020, 15:10

В Западной Эстонии в ближайшие сутки — опасность наводнений: как защитить себя и других


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Pärnumaa üleujutused
Pärnumaa üleujutused 2013. aastalFoto: Priit Simson

По данным Эстонской метеослужбы, вода в западном регионе поднимается до критической отметки. В Пярну обещают к сегодняшнему вечеру (к 20:00) подъем уровня воды до 180-200 сантиметров (критическая отметка 180+ см), в проливе Вяйнамери и Хаапсалу – 170 см. (критическая отметка 160+ см), на побережье островов подъем воды будет не таким большим, но достигнет максимума поздним вечером (23:00), превысив в Курессааре ориентировочно отметку в 110-120 см (в среднем критический уровень там составляет 170+ см).

В Пярну организован региональный штаб, призванный следить за ситуацией и при необходимости решать возникшие проблемы. Основная опасность придется на побережье Пярну и территории возле рек, окрестности Малого озера Хаапсалу и порт Рохукюла.

Спасательный департамент советует жителям вышеназванных регионов запастись необходимым и не оставлять автомобили вблизи опасных мест. Обязательно зарядите аккумуляторы мобильных телефонов и приборов дополнительного питания и следите за прогнозом погоды. В случае, если начнутся нарушения связи, информацию можно получить посредством Радио4 (зарядите батареи радиоприемников или слушайте радио, находящееся в автомобиле).

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Пожалуйста, избегайте поездок в опасных регионах, по возможности оставшись дома.

Городская управа Пярну установит на побережье знаки ограничения движения, просим иметь их в виду. Не находитесь вблизи упавших линий электропередач, при их обнаружении обязательно оповестите об этом Центр тревоги по телефону 112.

Как защитить себя и других от наводнения

- Следите по возможности за точным прогнозом метеослужбы и будьте информированы о том, какой уровень подъема воды критичен для вашего дома

- При возможности постройте заграждения, препятствующие подъему воды

- Уведомите об опасности соседей

- Будьте готовы к возможным перебоям электричества, в случае непосредственной опасности или выходя из дома отключите электричество

- Закройте открытые поверхности канализационных труб деревянными пробками

- Следите за тем, чтобы где-то не остались запертыми домашние животные

- Домашние запасы и химикалии поднимите выше поверхности возможного затопления

- Будьте готовы к эвакуации

- Если вода проникнет в дом, поднимитесь на верхний этаж или крышу. Возьмите с собой необходимые вещи для того, чтобы справиться с кризисной ситуацией

- Будьте заметными/слышимыми для спасателей и следуйте инструкциям служб

- Находясь за пределами дома, считайтесь с опасностями, которые при движении большого количества воды могут принести вред людям, домашним животным, средствам передвижения и имуществу

- Исключите передвижения по затопленной местности

- Не находитесь вблизи затопленных проводов, подстанций и электрического оборудования

- Вернувшись в местность, подверженную ранее затоплению, будьте осторожны, обращая внимание на то оборудование, которое может нести опасность электрического удара

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