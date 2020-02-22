В Западной Эстонии в ближайшие сутки — опасность наводнений: как защитить себя и других
По данным Эстонской метеослужбы, вода в западном регионе поднимается до критической отметки. В Пярну обещают к сегодняшнему вечеру (к 20:00) подъем уровня воды до 180-200 сантиметров (критическая отметка 180+ см), в проливе Вяйнамери и Хаапсалу – 170 см. (критическая отметка 160+ см), на побережье островов подъем воды будет не таким большим, но достигнет максимума поздним вечером (23:00), превысив в Курессааре ориентировочно отметку в 110-120 см (в среднем критический уровень там составляет 170+ см).
Китай озвучил новый путь заражения коронавирусом
Зачем бабушка закапывает зубчики чеснока в цветочные горшки?
Бесплатные проститутки и их мужья: важная тема стала лютым хайпом
Принцесса Диана хранила большой секрет от принца Чарльза