В Западной Эстонии в ближайшие сутки — опасность наводнений: как защитить себя и других

В Пярну организован региональный штаб, призванный следить за ситуацией и при необходимости решать возникшие проблемы. Основная опасность придется на побережье Пярну и территории возле рек, окрестности Малого озера Хаапсалу и порт Рохукюла.

Спасательный департамент советует жителям вышеназванных регионов запастись необходимым и не оставлять автомобили вблизи опасных мест. Обязательно зарядите аккумуляторы мобильных телефонов и приборов дополнительного питания и следите за прогнозом погоды. В случае, если начнутся нарушения связи, информацию можно получить посредством Радио4 (зарядите батареи радиоприемников или слушайте радио, находящееся в автомобиле).

Пожалуйста, избегайте поездок в опасных регионах, по возможности оставшись дома.

Городская управа Пярну установит на побережье знаки ограничения движения, просим иметь их в виду. Не находитесь вблизи упавших линий электропередач, при их обнаружении обязательно оповестите об этом Центр тревоги по телефону 112.

Как защитить себя и других от наводнения

- Следите по возможности за точным прогнозом метеослужбы и будьте информированы о том, какой уровень подъема воды критичен для вашего дома