В Таллинне на человека упало дерево. Спасатели получили свыше 130 вызовов в связи со штормом

По словам ответственного оперативного дежурного Янара Кярнера, сегодняшний день был для спасателей насыщенным.
”Если обычно у нас порядка 50 вызовов в день, то сегодня (к 15:30) было 132 только связанных с последствиями шторма, всего же количество вызовов превысило 200”, — пояснил Кярнер. Он добавил, что людям важно иметь в виду правила поведения во время непогоды, парковать автомобили вдали от деревьев и по возможности не выходить из помещений.
В общих чертах вызовы были связаны с поваленными деревьями, были и более масштабные происшествия. В 9:32 Центр тревоги получил вызов в центральный район Таллинна, где под поваленное дерево попал человек. На происшествие отреагировали спасатели и медики неотложной помощи. Пострадавшего доставили в больницу. В 8:40 сообщили, что на Сааремаа в деревне Нымме на дорогу прямо перед движущимся автобусом упало дерево. Автобус получил повреждения, но смог продолжить движение. Люди не пострадали. Спасатели убрали дерево, освободив путь.
В 9:23 спасатели получили вызов в Курессааре, где из-за сильного ветра улетело полкрыши и находящиеся на ней солнечные панели. Из-за этого пострадал находящийся неподалеку автомобиль. Спасатели ликвидировали опасность, дальше проблемой занялись строители.
По данным Elektrilevi, по состоянию на 15:00 без электричества остались порядка 7300 домохозяйств.
Напомним правила поведения до и во время шторма:
Перед бурей:
- Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.
- Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.
- Закройте все окна и двери.
- Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.
- Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.
Во время бури:
- Оставайтесь в помещении.
- По возможности никуда не выезжайте на автомобиле. Если поездка неизбежна, полностью заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
- Постарайтесь не топить печь, при сильном ветре для дымохода это может быть опасным
- Во время езды выбирайте подходящую скорость. Имейте в виду, что на дорогу могут падать препятствия.
- В случае сильного дождя остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
- Остерегайтесь лежащих на земле оборванных проводов линий электропередач. Известите о них компанию Eesti Energia по номеру 1343 и Центр тревоги по телефону 112.
- При обнаружении пострадавших, а также разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по телефону экстренной помощи 112.
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