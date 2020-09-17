17.09.2020, 16:21

В Таллинне на человека упало дерево. Спасатели получили свыше 130 вызовов в связи со штормом


EST 13
Torm Kärdlas
Torm KärdlasFoto: Delfi lugeja

Центр тревоги получил сегодня, по состоянию на 15:30, более 130 вызовов, связанных со штормом, большинство из них касались поваленных на дороги деревьев, мешающих движению. В основном это коснулось Северной и Западной Эстонии. Из-за шторма один человек пострадал.

По словам ответственного оперативного дежурного Янара Кярнера, сегодняшний день был для спасателей насыщенным.

”Если обычно у нас порядка 50 вызовов в день, то сегодня (к 15:30) было 132 только связанных с последствиями шторма, всего же количество вызовов превысило 200”, — пояснил Кярнер. Он добавил, что людям важно иметь в виду правила поведения во время непогоды, парковать автомобили вдали от деревьев и по возможности не выходить из помещений.

В общих чертах вызовы были связаны с поваленными деревьями, были и более масштабные происшествия. В 9:32 Центр тревоги получил вызов в центральный район Таллинна, где под поваленное дерево попал человек. На происшествие отреагировали спасатели и медики неотложной помощи. Пострадавшего доставили в больницу. В 8:40 сообщили, что на Сааремаа в деревне Нымме на дорогу прямо перед движущимся автобусом упало дерево. Автобус получил повреждения, но смог продолжить движение. Люди не пострадали. Спасатели убрали дерево, освободив путь.

В 9:23 спасатели получили вызов в Курессааре, где из-за сильного ветра улетело полкрыши и находящиеся на ней солнечные панели. Из-за этого пострадал находящийся неподалеку автомобиль. Спасатели ликвидировали опасность, дальше проблемой занялись строители.

По данным Elektrilevi, по состоянию на 15:00 без электричества остались порядка 7300 домохозяйств.

Напомним правила поведения до и во время шторма:


Перед бурей:

  • Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.
  • Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.
  • Закройте все окна и двери.
  • Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.
  • Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.

Во время бури:

  • Оставайтесь в помещении.
  • По возможности никуда не выезжайте на автомобиле. Если поездка неизбежна, полностью заправьте автомобиль и возьмите с собой заряженный мобильный телефон.
  • Постарайтесь не топить печь, при сильном ветре для дымохода это может быть опасным
  • Во время езды выбирайте подходящую скорость. Имейте в виду, что на дорогу могут падать препятствия.
  • В случае сильного дождя остановитесь на обочине и включите аварийную сигнализацию.
  • Остерегайтесь лежащих на земле оборванных проводов линий электропередач. Известите о них компанию Eesti Energia по номеру 1343 и Центр тревоги по телефону 112.
  • При обнаружении пострадавших, а также разрушений, представляющих непосредственную опасность, звоните по телефону экстренной помощи 112.

В случае, если у вас пропало электричество:

  • Оповестите об этом поставщика электроэнергии.
  • Используйте фонарик на батарейках, а не свечи.
  • Следите за прогнозом и инструкциями по радио с батарейками или находящемуся в автомобиле.


Как подготовиться к шторму и как вести себя во время него, можно прочесть на страничке www.kriis.ee или узнать из приложения ”Будь готов!”

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