В Таллинне на человека упало дерево. Спасатели получили свыше 130 вызовов в связи со штормом

По словам ответственного оперативного дежурного Янара Кярнера, сегодняшний день был для спасателей насыщенным.

”Если обычно у нас порядка 50 вызовов в день, то сегодня (к 15:30) было 132 только связанных с последствиями шторма, всего же количество вызовов превысило 200”, — пояснил Кярнер. Он добавил, что людям важно иметь в виду правила поведения во время непогоды, парковать автомобили вдали от деревьев и по возможности не выходить из помещений.

В общих чертах вызовы были связаны с поваленными деревьями, были и более масштабные происшествия. В 9:32 Центр тревоги получил вызов в центральный район Таллинна, где под поваленное дерево попал человек. На происшествие отреагировали спасатели и медики неотложной помощи. Пострадавшего доставили в больницу. В 8:40 сообщили, что на Сааремаа в деревне Нымме на дорогу прямо перед движущимся автобусом упало дерево. Автобус получил повреждения, но смог продолжить движение. Люди не пострадали. Спасатели убрали дерево, освободив путь.

В 9:23 спасатели получили вызов в Курессааре, где из-за сильного ветра улетело полкрыши и находящиеся на ней солнечные панели. Из-за этого пострадал находящийся неподалеку автомобиль. Спасатели ликвидировали опасность, дальше проблемой занялись строители.

По данным Elektrilevi, по состоянию на 15:00 без электричества остались порядка 7300 домохозяйств.

Напомним правила поведения до и во время шторма:



Перед бурей:



Занесите в дом все легкие предметы и незакрепленную мебель.

Припаркуйте автомобиль на открытом месте или поставьте его в гараж.

Закройте все окна и двери.

Имейте в виду, что возможны перебои с электричеством, поэтому заранее зарядите мобильные телефоны, отыщите и держите наготове карманный фонарик и т.д.

Запаситесь питьевой водой, едой, батарейками и топливом для автомобиля.

Во время бури: