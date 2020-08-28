В субботу отмечается Ночь древних огней: узнайте рецепт костра, несущего только положительные эмоции

В субботу Государственная метеослужба прогнозирует малооблачную и облачную погоду, к вечеру облачность уплотнится и пойдет дождь. Ветер после обеда будет порывами до 14 м/с.

”Разжигая костры и используя открытый огонь, нужно соблюдать все правила пожарной безопасности, а при сильном ветре (сильнее 5 м/с) разводить костер и вовсе не безопасно. Конечно, стоит учитывать направление ветра, чтобы искры от костра не полетели в сторону домов, сухой травы или леса”, — сказала руководитель отдела надзора за пожарной безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе, напомнив, что костер можно разжигать на расстоянии не менее 15 метров от домов и 20 метров от леса.

Рецепт костра, который обязательно принесёт только положительные эмоции, очень прост: в костре можно сжигать только чистую древесину, бумагу или картон, и нельзя забывать о том, что место мусора на свалке, а не в костре.

При разведении костра под рукой всегда должны быть первостепенные средства для его тушения. Конечно, на берегу моря проблем с нехваткой воды не будет, однако не забудьте взять с собой ведро или огнетушитель. Место для разведения костра должно находится на невоспламеняющейся поверхности, а огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено. Именно оставленные без присмотра костры становятся причиной многих возгораний.

Еще несколько лет назад в Ночь древних огней в небо запускали множество небесных фонариков. К счастью, люди стали больше осведомлены о том, насколько небесные фонарики небезопасны и какой большой вред они наносят окружающей среде, поэтому в последнее время фонарики в небо запускаются всё реже. Спасательный департамент советует отметить Ночь древних огней уютным небольшим костром. Желаем вам безопасного праздника!