В почтовые ящики жителей Эстонии поступят инструкции по поведению в кризисных ситуациях

Публикация инструкций именно сейчас никоим образом не является свидетельством того, что Спасательный департамент располагает информацией о возможном кризисе, который может разразиться в ближайшем будущем. Однако последние годы показали, что кризисы могут постичь и Эстонию — в октябре прошлого года крупномасштабный шторм оставил без электричества 60 000 семей на юго-востоке Эстонии и до неузнаваемости изменил повседневную жизнь людей. В январе 2019 года крупномасштабное отключение электроэнергии произошло на Сааремаа. Пятнадцать лет назад январский шторм затопил всё западное побережье и острова Эстонии.

”Кризисов бояться не стоит, однако к ним всегда нужно быть готовым. Разумные люди готовятся всей семьей: они продумывают, как справиться с необычной ситуацией, следят за тем, чтобы в доме было достаточно еды, питья, лекарств и предметов первой необходимости, а также продумывают, как помочь пожилым родственникам. В подготовке необходимо сотрудничать с соседями. В печатных материалах, которые поступят в почтовые ящики, содержатся советы о том, как людям следует готовиться к кризисам, а также обзор того, какие кризисы могут изменить нашу повседневную жизнь”, — рассказал руководитель отдела профилактики Спасательного департамента Виктор Саареметс.

”В случае кризиса самая большая проблема заключается в том, что могут быть нарушены самые разные жизненно важные услуги, а также услуги по обеспечению удобства — у нас может не быть электричества или подключения к интернету, у нас может быть наводнение или по какой-то причине дороги станут непроходимыми. Это, в свою очередь, создает потребность в том, чтобы имелись запасы продуктов и воды, а также возможность получать информацию”, — добавил Саареметс.

Опрос, проведенный Спасательным департаментом в конце 2019 года, показал, что только 15% населения Эстонии оценили свою готовность к кризису как достаточную и лишь 35% жителей считают возможным наступление кризисной ситуации там, где они живут. К возможной чрезвычайной ситуации лучше всего подготовлены жители Западной и Южной Эстонии, с наибольшими трудностями могли бы столкнуться жители Северной Эстонии, иноязычные жители и пожилые люди.