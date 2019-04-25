В назидание человечеству. Пострадавший во время пала травы в Мууга зайчонок умер(8)
Союз диких животных сообщает у себя на Facebook, что зайчонок, пострадавший в начале апреля из-за пала старой травы в Мууга, умер.
Союз диких животных сообщает у себя на Facebook, что зайчонок, пострадавший в начале апреля из-за пала старой травы в Мууга, умер.
”09.04 в руки наших добровольцев попал зайчонок, спасенный в ходе ликвидации возгорания прошлогодней травы. Шерсть зайчонка была опалена, также обгорели усы и макушка”, — написано на странице союза в Facebook.
"Когда доброволец Анжела вечером вернулась домой, то обнаружила зайца лежащим и не подающим признаков жизни. Из его носа выделялась жидкость. Мы можем только догадываться и спекулировать на тему того, что с ним произошло. С большой долей вероятности во время приемы пищи из бутылки с соской он пожадничал и слишком сильно втянул молоко, так, что оно попало в легкие. И если вспомнить, как близко он находился тогда к огню, то не исключены и внутренние повреждения, вызванные дымом, который он входнул, и жаром".
Как писал Delfi ранее, с наступлением весны участились выезды спасателей на тушение прошлогодней травы, а также без присмотра оставленных костров.
Поджоги сухой прошлогодней травы, как правило, дело рук человека. Поджигание прошлогодней травы рассматривается как намеренное поджигание, характеризующееся халатным поведением и незнанием правил пожарной безопасности. Пал травы может начаться от брошенной сигареты, спички или брошенной стеклянной посуды.
Жечь траву запрещено законом, и за такие проступки предполагается наказание штрафом. В результате поджигания прошлогодней травы умирали люди и были разрушены дома. Также, помимо опасности лесам и зданиям, от этого страдают мелкие животные и птицы.
Также очень опасны костры, которые разведены не соблюдая правил пожарной безопасности. Разводя костер, не стоит забывать о правилах безопасности:
• Костер должен быть на безопасном расстоянии от зданий, искры от костра могут попасть на здание.
• Костер диаметром меньше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 8 метром от дома.
• Костер диаметром больше 1 метра должен находится на расстоянии не менее 15 метром от дома.
• Разводить костер в саду или неподалеку от дома можно только на невозгораемой поверхности, а под рукой стоит иметь первоочередные средства для тушения огня. Ведро с водой или огнетушитель.
• Огонь можно разводить при безветренной погоде или при слабом ветре (не более 5 м/с). При этом следует следить за направлением ветра, чтобы искры от огня не попали на легковоспламеняющиеся материалы.
• Огонь нельзя оставлять без присмотра, даже на секунду. Уходящий последним должен убедиться в том, что пламя полностью потушено.
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