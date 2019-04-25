В назидание человечеству. Пострадавший во время пала травы в Мууга зайчонок умер

”09.04 в руки наших добровольцев попал зайчонок, спасенный в ходе ликвидации возгорания прошлогодней травы. Шерсть зайчонка была опалена, также обгорели усы и макушка”, — написано на странице союза в Facebook.

"Когда доброволец Анжела вечером вернулась домой, то обнаружила зайца лежащим и не подающим признаков жизни. Из его носа выделялась жидкость. Мы можем только догадываться и спекулировать на тему того, что с ним произошло. С большой долей вероятности во время приемы пищи из бутылки с соской он пожадничал и слишком сильно втянул молоко, так, что оно попало в легкие. И если вспомнить, как близко он находился тогда к огню, то не исключены и внутренние повреждения, вызванные дымом, который он входнул, и жаром".



Как писал Delfi ранее, с наступлением весны участились выезды спасателей на тушение прошлогодней травы, а также без присмотра оставленных костров.

Поджоги сухой прошлогодней травы, как правило, дело рук человека. Поджигание прошлогодней травы рассматривается как намеренное поджигание, характеризующееся халатным поведением и незнанием правил пожарной безопасности. Пал травы может начаться от брошенной сигареты, спички или брошенной стеклянной посуды.