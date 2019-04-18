В марте увеличилось количество пожаров в лесу и на открытой местности

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524.
В марте случилось 81 пожара в зданиях, их которых 54 случилось в жилых помещениях и 27 в помещениях, не предназначенных для жилья. С пожара спасли 5 человек, увечья получили 11 человек. При пожаре, начавшегося из-за неполадки в электроприборе, погиб один человек
В марте утонул 1 человек. Более точная информация о причинах гибели на сегодняшний день отсутствует.
В марте поступило 90 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 87 взрывных устройства.
В марте было зарегистрировано 984 спасательных операций, большую часть из которых составляли ликвидации опасностей, пожары и дорожные аварии. На 141 случай отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 9 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 2621 дома.
Цель Спасательного департамента — к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран. Это означает, что к 2025 году необходимо снизить количество погибших в результате пожаров до 12, а утонувших до 20 человек в год.
Спасательный департамент третье по величине государственное учреждение, где работает почти 2200 человек. Спасательные работы в Эстонии осуществляют 190 профессиональных и добровольных спасательных команд, в которые входят 4100 спасателей.