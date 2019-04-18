В марте увеличилось количество пожаров в лесу и на открытой местности

Основные причины пожаров это халатное обращение с огнем при разведении костра или поджоги прошлогодней сухой травы, которые, из-за сильного ветра, вышли из под контроля.

”При разведении костра следует обязательно убедится, что костер не представляет опасности соседям, родственникам, животным, природе или домашнему имуществу. Для пожара с разрушающими последствиями хватит одной спички, окурка или без присмотра оставленного костра. Поэтому, используя открытый огонь стоит быть предельно аккуратным”, — напомнила начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Начиная с 6 апреля на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. В период пожароопасного времени разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. Разводя костер в лесу, на открытой местности или дома в саду стоит соблюдать правила пожарной безопасности. Костер можно разжигать только при слабом ветре. Важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком, или дать ему полностью догореть. Очень важно проследить, чтобы из-за костра не начала гореть прошлогодняя сухая трава.

Разводя костер в лесу, советуем использовать специально отведенные для этого места. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль оборудования можно получить в местном самоуправлении. Поджигать сухую прошлогоднюю траву запрещено круглый год!