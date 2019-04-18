18.04.2019, 07:15

В марте увеличилось количество пожаров в лесу и на открытой местности


rus.delfi.ee
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Metsapõleng Välgi külas Tartumaal
Metsapõleng Välgi külas TartumaalFoto: Anni Õnneleid

С наступлением весны резко увеличилось количество вызовов спасателей на пожары в лесу и открытой местности. В марте было зарегистрировано 62 пожара в лесу или открытой местности, из которых одна треть произошла в Харьюмаа. В прошлом году в марте месяце случилось всего 11 таких пожаров, сообщает Спасательный департамент.

Основные причины пожаров это халатное обращение с огнем при разведении костра или поджоги прошлогодней сухой травы, которые, из-за сильного ветра, вышли из под контроля.

”При разведении костра следует обязательно убедится, что костер не представляет опасности соседям, родственникам, животным, природе или домашнему имуществу. Для пожара с разрушающими последствиями хватит одной спички, окурка или без присмотра оставленного костра. Поэтому, используя открытый огонь стоит быть предельно аккуратным”, — напомнила начальница отдела по надзору за безопасностью Спасательного департамента Тагне Тяхе.

Начиная с 6 апреля на всей территории Эстонии действует пожароопасное время. В период пожароопасного времени разводить костер в лесу можно только в специальном для этого отведенном месте. Разводя костер в лесу, на открытой местности или дома в саду стоит соблюдать правила пожарной безопасности. Костер можно разжигать только при слабом ветре. Важно следить за направлением ветра, чтобы искры от костра не попали на легковоспламеняющиеся предметы. Костер должен находится на безопасном расстоянии от зданий и леса. Открытый огонь нельзя оставлять без присмотра. Костер стоит потушить водой или песком, или дать ему полностью догореть. Очень важно проследить, чтобы из-за костра не начала гореть прошлогодняя сухая трава.

Разводя костер в лесу, советуем использовать специально отведенные для этого места. С такими местами можно ознакомится в интернете по адресу www.rmk.ee Информацию об общественных кострах и местах для использования гриль оборудования можно получить в местном самоуправлении. Поджигать сухую прошлогоднюю траву запрещено круглый год!

Дополнительную информацию о пожароопасном времени и безопасном использовании огня можно получить по инфо-телефону спасательной службы 1524.

В марте случилось 81 пожара в зданиях, их которых 54 случилось в жилых помещениях и 27 в помещениях, не предназначенных для жилья. С пожара спасли 5 человек, увечья получили 11 человек. При пожаре, начавшегося из-за неполадки в электроприборе, погиб один человек

В марте утонул 1 человек. Более точная информация о причинах гибели на сегодняшний день отсутствует.

В марте поступило 90 вызова связанных с разминированием. Всего было найдено 87 взрывных устройства.

В марте было зарегистрировано 984 спасательных операций, большую часть из которых составляли ликвидации опасностей, пожары и дорожные аварии. На 141 случай отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 9 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы, профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 2621 дома.

Цель Спасательного департамента — к 2025 году совместными усилиями всего населения сократить количество несчастных случаев и масштаб ущерба от них до уровня Северных стран. Это означает, что к 2025 году необходимо снизить количество погибших в результате пожаров до 12, а утонувших до 20 человек в год.

Спасательный департамент третье по величине государственное учреждение, где работает почти 2200 человек. Спасательные работы в Эстонии осуществляют 190 профессиональных и добровольных спасательных команд, в которые входят 4100 спасателей.

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