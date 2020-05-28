В Ласнамяэ и Копли дети жгли костры. Спасатели: это запрещено и опасно!
За минувшие сутки таллиннским спасателям поступило три вызова, связанных с разведенными предположительно детьми кострами.
За минувшие сутки таллиннским спасателям поступило три вызова, связанных с разведенными предположительно детьми кострами.
Два случая произошли в Ласнамяэ, одни — в Копли.
Спасательный департамент напоминает, что сейчас в Эстонии — пожароопасное время. В пожароопасное время огонь на природе разрешается разводить только в предназначенных для этого местах. При разведении костра в лесу, на местности и во дворе своего дома следует соблюдать противопожарную безопасность. Перед разведением огня спасатели рекомендуют ознакомиться с соответствующими законодательными актами конкретного самоуправления.
Неправильно разведенный костер может стать причиной пожара, который подвергнет опасности как природу, так и людей и их жилища.
Более подобную информацию о правилах безопасности можно получить по инфотелефону 1524 или ЗДЕСЬ.
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