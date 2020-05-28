28.05.2020, 11:17

В Ласнамяэ и Копли дети жгли костры. Спасатели: это запрещено и опасно!


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Maastikupõleng Saaremaal, Lääne-Saare vallas
Foto on illustratiivneFoto: Irina Mägi

За минувшие сутки таллиннским спасателям поступило три вызова, связанных с разведенными предположительно детьми кострами.

Два случая произошли в Ласнамяэ, одни — в Копли.

Спасательный департамент напоминает, что сейчас в Эстонии — пожароопасное время. В пожароопасное время огонь на природе разрешается разводить только в предназначенных для этого местах. При разведении костра в лесу, на местности и во дворе своего дома следует соблюдать противопожарную безопасность. Перед разведением огня спасатели рекомендуют ознакомиться с соответствующими законодательными актами конкретного самоуправления.

Неправильно разведенный костер может стать причиной пожара, который подвергнет опасности как природу, так и людей и их жилища.

Более подобную информацию о правилах безопасности можно получить по инфотелефону 1524 или ЗДЕСЬ.

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