В Ласнамяэ и Копли дети жгли костры. Спасатели: это запрещено и опасно!

Два случая произошли в Ласнамяэ, одни — в Копли.

Спасательный департамент напоминает, что сейчас в Эстонии — пожароопасное время. В пожароопасное время огонь на природе разрешается разводить только в предназначенных для этого местах. При разведении костра в лесу, на местности и во дворе своего дома следует соблюдать противопожарную безопасность. Перед разведением огня спасатели рекомендуют ознакомиться с соответствующими законодательными актами конкретного самоуправления.

Неправильно разведенный костер может стать причиной пожара, который подвергнет опасности как природу, так и людей и их жилища.

Более подобную информацию о правилах безопасности можно получить по инфотелефону 1524 или ЗДЕСЬ.