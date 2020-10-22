В этом году неосторожное курение унесло 14 жизней

В прошлом году за этот же период времени в пожарах, которые произошли по причине неосторожного курения погибли 16 человек. Несмотря на то, что по сравнению с предыдущим годом показатель смертности в связи с неосторожным курением снизился, все же по-прежнему это одна из существенных причин возникновения пожаров.

Из-за неосторожного курения на сегодняшний момент загорелось 85 жилых зданий, из них 20 пожаров вспыхнули на лоджиях. Причина — брошенный сверху окурок сигареты, не до конца потушенная сигарета или же неправильно выбранная пепельница. ”Следует иметь в виду, что небрежное курение может вызвать пожар очень быстро и легко — достаточно того, чтобы окурок соприкоснулся с легковоспламеняющимся материалом”, — поясняет заведующий отделом превентивной работы Спасательного департамента Виктор Саареметс, который приводит пример, что похожие опасные действия — курение в постели или сбрасывание окурка из окна или лоджии вниз, поскольку в обоих случаях велика опасность возникновения пожара. ”Достаточно будет того, чтобы окурок упал га сухую и легко воспламеняющуюся поверхность, и пожар вспыхнет за секунды”.

"Проще говоря, если бы люди изменили свои привычки поведения и курили бы во дворе, в Эстонии в каждом последующем месяце было бы на 10 пожаров меньше и все реже люди погибали бы в пожарах”, — добавил Саареметс.

Если вы курите на лоджии, вдобавок к соблюдению норм пожарной безопасности необходимо также считаться с соседями.

”У собственников квартир есть обязанность использовать как собственные квартиры, так и помещения общего пользования в доме бережно и не нарушая интересов тех, кто живет рядом. Это означает, что если соседей раздражает происходящее на вашем балконе, к примеру, курение, приготовление гриля и т.д.,то следует это немедленно прекратить. Курильщики должны курить в отдалении от дома, где это не нарушает благополучие остальных жителей дома, точно так же, как если бы место для гриля находилось в отдалении от дома, согласно требованиям пожарной безопасности”, — пояснил член правления Союза квартирных товариществ Эстонии Урмас Марди.