У Спасательного департамента новый телефонный номер

По словам руководителя отдела превенции Спасательного департамента Виктора Саареметса, использование общего телефонного номера позволит получать информацию намного удобнее и быстрее. ”В дальнейшем людям не придётся всё время держать в голове несколько номеров, если им надо что-то узнать или спросить совета. Есть 1 единый номер, который будет работать 24 часа и 7 дней в неделю — 1247”, — пояснил Саареметс. ”Статистика также показывает, что государственный информационный телефон 1247 уже является наиболее используемым из всех информационных номеров. Приведу пример из прошлого года, когда с момента запуска номера 1247 в начале чрезвычайного положения на него пришлась львиная доля нагрузки телефонных звонков — сегодня уже ответили на более 130 тысяч звонков, что составляет около 70% всех звонков. Для сравнения, на номер 1524 поступает в среднем 5000-6000 звонков в год. Однако отвечающие на оба этих инфо-номера операторы, те же самые, поэтому имеет смысл централизовать службу”, — добавил Виктор Саареметс.

”Мы рады, что эта услуга была так хорошо принята общественностью. Также очень приятно, что людям станет легче общаться с различными ведомствами страны, потому что в будущем им больше не нужно помнить разные короткие номера”, — сказала генеральный директор Центра тревоги Кятлин Алвела. По телефону 1247, кроме информации Спасательного департамента, также можно получить дорожную информацию и информацию об окружающей среде.

По словам генерального директора Центра тревоги, объединение номеров справочных и информационных служб под одним коротким номером — это первый шаг в превращении государственного информационного телефона 1247 в услугу, которая является первым контактом для людей, нуждающимся в информации от государства. ”Прошлый год ясно показал, что номер 1247 стал второй важной услугой, в которой люди нуждаются и ожидают от государства, после номера экстренной помощи 112. Это помогает нам держать номер экстренных служб свободным для тех, чья жизнь, имущество или здоровье находятся в опасности”, — сказала Алвела.