Три минуты вместо одной: на происшествия с низким уровнем опасности спасатели теперь будут реагировать медленнее

”Спасательные работы сложные и опасные, и мы должны считаться с тем, что при спешке на место происшествия могут произойти несчастные случаи. Самое важное, чтобы наши спасатели оставались здоровыми, всегда успевали на вызовы и при этом не подвергали себя и других участников движения опасности. Статистика и опыт показывают, что в некоторых случаях спешка — это неоправданный риск”, — сказал руководитель отдела службы готовности к спасательным работам Спасательного департамента Лехо Лемсалу. Он также добавил, что к вызовам, где жизням людей грозит опасность, и к другим срочным вызовам спасатели будут готовиться в течение 60 секунд и при выезде включать сирену.

Если чья-то жизнь в опасности, то команды спасателей реагируют на такие вызовы, исходя из принципа быстрой помощи. Этот принцип означает, что специальная программа за секунду собирает всю информацию: место происшествия, какого вида помощь нужна, где находится ближайшая свободная спасательная машина, какой путь от неё до места происшествия. Местоположение спасательных команд и их занятость отслеживаются в режиме реального времени.

В Эстонии Спасательный департамент может гарантировать, что автомобиль спасателей прибудет на место происшествия не позднее 15 минут. Если помощь спасателей нужна за пределами страны, то прибытие на место займёт больше времени. Многое зависит от дорожных условий, так как спасателям нельзя подвергать опасности ни себя, ни других участников дорожного движения.

В 2019 году со спасателями произошло 52 несчастных случая на работе, 10 из них тяжёлые. Происшествий, связанных с реагированием на вызовы, было 6. В автопарке Спасательного департамента около 500 автомобилей, в год в среднем 15 из них попадают в аварии.

В прошлом году спасатели получили 26 000 вызовов, из которых спасательными мероприятиями были более 15 000. На происшествия, где чьей-то жизни грозила опасность, команда спасателей приезжала в среднем за 8 минут и 58 секунд.

Изменение принципа реагирования подготовлено совместно с Центром тревоги, который является ключевым звеном в определении уровня опасности и сложности происшествия, чтобы потом направить скорую помощь, спасателей или полицию на помощь. Изменение коснётся всей спасательной системы, как профессиональных спасателей, так и добровольцев.

Быстрое прибытие машины с проблесковыми маячками и сиреной на место происшествия может быть для кого-то вопросом жизни и смерти. Если вы увидели такую приближающуюся машину, то будьте спокойны, следите за движением и постарайтесь по возможности уступить ей дорогу. Не делайте неожиданных манёвров и резко не тормозите, так как может произойти авария.