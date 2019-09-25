Трагическая статистика: в августе утонуло и погибло в огне 8 человек

В августе утонуло 6, а в пожарах погибло 2 человека. За 8 месяцев более половины всех погибших при пожарах находились в состоянии алкогольного опьянения, сообщает Спасательный департамент.
„Состояние алкогольного опьянения еще никому не было на руку. Наоборот, в таком состоянии человек теряет чувство опасности, а его реакция замедляется. Таким образом, вечеринка с друзьями может обернутся весьма трагическими последствиями”, — рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала.
В августе утонуло 6 человек, из них 5 мужчины и 1 женщина. Всего в этом году утонуло уже 33 человека.
При пожарах погибло 2 человека. Оба пожара начались из-за беспечного курения. Всего в пожарах пострадало 9 человек. Причинами пожаров, в основном, являются оставленная на включенной плите еда, беспечное курение, необслуженные системы отопления или их неправильное использование. В августе месяце спасатели выезжали на 42 случая, которые были связаны с оставленной на включенной плите едой. Всего по состоянию на 24. сентября в пожарах погибло 24 человека.
В августе произошло 93 пожара, из них 54% в жилых помещениях. Возгорания произошли из-за использования открытого огня, электрических приборов, а также неполадок в электрических приборах и установках.
В августе месяце спасли 33 человека, из которых 4 из пожара и 2 от опасности пожара, 4 человека спали из воды и 6 из дорожно-транспортного происшествия.
В лесу и открытой местности произошло 55 пожаров. В августе прошлого года пожаров было гораздо больше. В августе произошло 150 пожаров по причине использования гриля, костра или сжигания мусора.
В августе поступило 140 вызовов, связанных с разминированием. Всего было найдено и уничтожено 75 взрывных устройств.
В августе зарегистрировали 1135 спасательных операций, большую часть из которых (35%) составили пожары. По сравнению с августом прошлого года сократилось количество спасательных операций и вызовов на пожары. На 184 случая отреагировали профессиональные спасатели вместе с добровольными командами, а 41 операцию разрешили добровольные команды самостоятельно. В целях проведения превентивной работы профессиональные спасатели и добровольные спасательные команды посетили 912 дома.
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